Xiaomi compie un altro passo verso la conquista della leadership del mercato smartphone in Italia. La casa cinese, come conferma il report di Canalys, ha registrato un 2021 da record nel nostro Paese avvicinandosi sensibilmente alla prima posizione, ancora sotto il controllo di Samsung. La casa coreana, così come Apple, deve fare i conti con un netto calo delle vendite nel corso del 2021. Oltre a Xiaomi, a sottrarre quote di mercato ai due colossi del settore smartphone sono OPPO e Realme. Vediamo i dati completi.

Vendite record in Italia per Xiaomi: la leadership del mercato smartphone si avvicina

Xiaomi ha chiuso il 2021 con risultati record in Italia. La casa cinese, infatti, ha registrato una quota di mercato del 25% per quanto riguarda gli smartphone venduti nel nostro Paese nel corso di tutto il 2021. La conferma arriva dai dati forniti da Canalys. Da notare che Xiaomi ha fatto registrare una crescita del +34% nel confronto con i risultati ottenuti in Italia nel corso del 2020.

Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia, commenta così i numeri da record del bran: “In un 2021 sfidante per tutti i player del settore abbiamo ottenuto un risultato grandioso. Infatti, tra i ‘big three’ siamo gli unici ad aver ottenuto una crescita in termini di spedizioni. Anche quest’anno continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per assicurarci di portare sul mercato i migliori prodotti a prezzi accessibili”

Samsung e Apple in difficoltà, crescono OPPO e Realme

Grazie a questo risultato, Xiaomi si avvicina in modo significativo a Samsung. La casa coreana, infatti, chiude il 2021 con un market share del 31% e con un calo delle vendite del -22% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2020. Da segnalare anche il netto rallentamento di Apple. Per l’azienda di Cupertino, infatti, il market share è del 14% e le vendite complessive di smartphone sono in calo del -24% nel confronto con il 2020.

A pesare sui risultati di Samsung e Apple sono gli ottimi risultati di OPPO e Realme che nel 2021 hanno fatto registrare una crescita da record. OPPO, in particolare, ha ottenuto una quota di mercato del 12% con un incremento delle vendite complessive del +111% nel confronto con i dati dell’anno precedente. Da notare che nei dati di OPPO non sono comprese le vendite di OnePlus. Per OPPO c’è la concreta possibilità di conquistare, già nel corso del 2022, la terza posizione del mercato italiano, superando Apple.

Cresce anche Realme, oramai realtà assoluta del mercato italiano, che si piazza al quinto posto con un market share del 6% ed un incremento percentuale delle vendite che sfiora il +2000%. Oggi, Realme è un riferimento del mercato italiano. Il brand è entrato rapidamente nella Top 5 dei produttori presenti sul mercato italiano e la sua crescita è ben lontana dall’arrestarsi.