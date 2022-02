Google creerà uno spazio dedicato alla cronologia delle ricerche di Workspace

La ben nota pagina “Google – Le mie attività” mostra ben pochi controlli tra i quali spicca “Attività web e app“, che molto presto verrà rivista da Google con l’introduzione di una nuova opzione dedicata alla “cronologia delle ricerche di Google Workspace“.

Allo stato attuale, il controllo “Attività e web” viene descritto in questi termini da Big G: “Salva la tua attività nei siti e nelle app Google, incluse le informazioni associate come la posizione, per offrirti ricerche più veloci, consigli migliori ed esperienze più personalizzate su Maps, Ricerca e altri servizi Google“.

Nel prossimo futuro, però, questa opzione non sarà più omnicomprensiva. Sì, perché i dati delle ricerche provenienti dalle app di Google Workspace — a proposito, avete letto del rinnovamento di Gmail e della migrazione gratuita per gli utenti G Suite? — avranno la nuova impostazione dedicata che viene ufficialmente descritta così:

“Quando questa impostazione [la cronologia delle ricerche di Google Workspace] è abilitata, mentre digiti il testo della ricerca vedi i suggerimenti provenienti dalla tua cronologia. Ti consente di rieseguire facilmente ricerche che hai già effettuato“.

I dati in argomento comprenderanno quelli di Gmail, Google Drive, Google Calendar e Google Currents, ma anche le visite ai siti web di Workspace (come Google Cloud e Google Sites). Altri servizi verranno comunque aggiunti alla lista in futuro. Al pari di quanto avviene per tutte le altre impostazioni, anche con riguardo alla cronologia delle ricerche di Google Workspace Big G sottolinea che “I dati della cronologia delle ricerche di Google Workspace vengono eliminati automaticamente dopo 18 mesi. Tuttavia, gli utenti possono impostare l’eliminazione dei dati dopo 3, 18 o 36 mesi oppure mai“.

In ogni caso, da Mountain View ci tengono a sottolineare che i dati degli utenti non vengono mai utilizzati “nei servizi principali di Google Workspace per scopi pubblicitari“.

La novità sarà attiva per tutti gli utenti a partire dal 29 marzo 2022, quando “l’impostazione Attività web e app della Console di amministrazione verrà ritirata e per tutti gli utenti sarà abilitata come predefinita una nuova impostazione: la cronologia delle ricerche di Google Workspace“. Da parte degli amministratori non ci sarà alcuna possibilità di intervenire per modificare questa impostazione, mentre gli utenti potranno disattivarla entrando in “Google – Le mie attività” > “Altre attività Google” > “cronologia delle ricerche di Google Workspace“.

Per maggiori dettagli su questo cambiamento e per le risposte alle domande più frequenti, potete visitare questa pagina ufficiale del supporto.