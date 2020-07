Come notificato il mese scorso agli amministratori di G Suite, l’app Google Currents sta uscendo dalla versione beta e da ieri è in fase di lancio per Android e iOS per sostituire definitivamente Google+ per G Suite.

Google Currents è una piattaforma per la comunicazione aziendale interna e l’ultima versione porta nell’app una riprogettazione del Material Theme di Google.

L’interfaccia utente è per lo più la stessa di Google+ con il flusso ordinato per pertinenza o cronologia, la possibilità di dare priorità ai post della leadership aziendale e di condividere testo, link, immagini, sondaggi e altri contenuti da Google Drive ereditando i concetti di “tag” e “stream” da Google+.

Google Currents introduce nuove funzionalità

Google Currents introduce nuove funzionalità che includono una migliore moderazione dei contenuti e privilegi amministrativi, la possibilità di scambiare idee e documenti con i propri colleghi, entrare in contatto con colleghi che la pensano allo stesso modo e trovare comunità che corrispondono ai propri interessi.

E’ inoltre possibile utilizzare la ricerca avanzata di Google per trovare argomenti e conversazioni di interesse e seguire i tag di tendenza sui vari argomenti aziendali.

Sul back-end gli URL plus.google.com esistenti continueranno a funzionare e reindirizzeranno automaticamente a currents.google.com e in modo analogo per i dispositivi mobili con il client Google+ esistente che effettueranno l’aggiornamento, tuttavia la piena disponibilità del servizio è prevista nei prossimi cinque giorni. Google Currents è reperibile nel Play Store tramite il badge sottostante.