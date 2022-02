Google ha annunciato che il livello gratuito di G Suite sarà chiuso a partire dal 1° luglio e ha invitato gli utenti interessati a scegliere un abbonamento a Google Workspace entro il 1° maggio per non perdere l’accesso al proprio account.

Ora il colosso di Mountain View ha introdotto un’opzione più amichevole per gli utenti che non utilizzano il servizio per finalità commerciali.

Gli utenti di G Suite Legacy potranno migrare gratuitamente a Google Workspace

Google ha aggiornato la pagina di supporto comunicando che nei prossimi mesi l’azienda fornirà un’opzione per trasferire i propri contenuti a pagamento non Google Workspace e la maggior parte dei propri dati gratuitamente.

Questa nuova opzione gratuita non includerà funzionalità premium come l’e-mail personalizzata o la gestione di più account. L’utente potrà valutare questa possibilità prima del 1° luglio 2022 e prima della sospensione dell’account.

La nuova opzione è sicuramente meno rigida rispetto a costringere i consumatori a pagare o rimuovere completamente il proprio account, nonostante le limitazioni del caso, come la perdita dell’accesso all’e-mail personalizzata che consente loro di aggiungere il proprio dominio al proprio account Google invece del normale indirizzo Gmail.

Per maggiori informazioni su come eseguire la migrazione dalla versione gratuita di G Suite è possibile consultare la pagina di supporto ufficiale.

