Il mese di gennaio è finito, quello di febbraio è iniziato e questo vuol dire che ci stiamo avvicinando al San Valentino 2022: in occasione della festa degli innamorati, Vodafone propone una promozione dedicata che comprende il raddoppio dei GB di una nota offerta e consente di abbinarvi l’acquisto di uno smartphone 5G a rate.

Insomma, dopo che nelle ultime settimane avevamo parlato di Vodafone soprattutto per il tramonto dell’ipotesi di fusione con Iliad e per il riconoscimento da parte di Altroconsumo come migliore operatore telefonico nazionale del 2021, vediamo cosa bolle in pentola per San Valentino 2022.

Offerta Vodafone per San Valentino 2022

L’offerta coinvolta in questa nuova iniziativa promozionale è la nota Vodafone RED Pro — che nei mesi scorsi si era aggiornata introducendo il 5G — e, come si evince dallo slogan (“A San Valentino i Giga valgono per due con Vodafone“), permette di beneficiare del raddoppio dei GB di traffico dati ordinariamente inclusi.

In particolare, fino al 20 febbraio 2022, tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno la Vodafone RED Pro e che sceglieranno Smart Pay come metodo di pagamento, otterranno 100 GB in 5G anziché 50 GB per un anno. In conseguenza di ciò, l’offerta includerà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti, 100 GB (50 GB al termine dell’anno promozionale) di traffico dati 5G (di cui 8,2 GB validi anche in Roaming UE) e minuti illimitati verso i Paesi UE e UK a 14,99 euro al mese.

In aggiunta a questo, l’operatore rosso permette di arricchire l’offerta con uno smartphone 5G a rate, che porta la spesa complessiva mensile a 18,99 euro. I modelli tra cui i clienti possono scegliere sono i seguenti:

Per maggiori dettagli sulle offerte Vodafone potete visitare la nostra pagina dedicata.

