realme 4K Smart TV Stick con Google TV arriva in Italia (offerta lancio)

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato del nuovo modello di Chromecast con Google TV — oltre che della Xiaomi TV Stick 4K acquistabile anche dall’Italia —, adesso un nuovo dispositivo con Google TV non prodotto direttamente da Google è appena arrivato in Europa, Italia compresa: andiamo a scoprire il nuovo realme 4K Smart TV Stick.

realme 4K Smart TV Stick: caratteristiche tecniche e immagini

Il nuovo dispositivo è apparso senza particolare clamore sullo store italiano (e non solo) di Realme, attirando subito lo sguardo di curiosi e addetti ai lavori, il cui entusiasmo è stato probabilmente un po’ smorzato una volta letto il prezzo di listino di realme 4K Smart TV Stick.

La peculiarità del prodotto attiene al fatto che si tratta del primo dongle con Google TV non recante la firma di Google bensì quella di un produttore terzo. Al pari di altri prodotti dello stesso tipo, i primi vantaggi che porta sono quelli della portabilità e della possibilità di rendere smart qualsiasi TV con un semplice plug-and-play.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, Realme riporta: processore quad-core ARM Cortex-A35, GPU dual-core, 2 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna. realme 4K Smart TV Stick supporta la riproduzione video fino alla risoluzione 4Kp60 e lo standard HDR10+. Presenti la connettività Bluetooth 5.0, WiFi e HDMI 2.0.

Il produttore cinese parla di un dispositivo perfettamente in grado di resistere ai “maltrattamenti” della vita quotidiana, avendo superato: test ad alta temperatura della durata di 144 ore, test di caduta da 100 cm, 1000 test di collegamento alle porte USB e 50.000 test di pressione sui tasti del telecomando in dotazione.

realme 4K Smart TV Stick offre ovviamente tutte le funzioni figlie del sistema operativo a bordo: l’interfaccia Google TV, Google Assistant, Chromecast integrato, il Google Play Store e quant’altro. Tante le possibilità di intrattenimento, col telecomando che offre tasti rapidi per Netflix, YouTube, YouTube Music e Amazon Prime Video.

realme 4K Smart TV Stick: prezzo e offerta lancio in Italia

realme 4K Smart TV Stick è acquistabile da subito sullo store online di Realme al prezzo di listino di 69,99 euro con spedizione in 1-3 giorni lavorativi (gratis sopra i 70 euro) e sconto 5% per studenti. Se il prezzo vi sembra alto, aspettate, perché c’è un’ottima offerta lancio in arrivo: dalle ore 19.30 di oggi (31 gennaio 2022), il dispositivo sarà disponibile a 49,99 euro. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista realme 4K Smart TV Stick a 49,99 euro (ore 19.30 del 31/01)