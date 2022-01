Annunciata ufficialmente verso la metà del mese di dicembre dello scorso anno, Xiaomi TV Stick 4K è l’evoluzione più al passo con i tempi della preesistente Mi TV Stick e, dopo settimane di attesa e di incertezza — riguardo alla disponibilità e persino al prezzo — è finalmente disponibile all’acquisto, anche con spedizioni verso l’Italia.

Xiaomi TV Stick 4K: prezzo e dove acquistarla subito

Partiamo con il dire che allo stato attuale la Xiaomi TV Stick 4K è apparsa sul mercato senza alcuna comunicazione in merito al prezzo di listino ufficiale, è semplicemente già acquistabile sullo store di AliExpress.

Il piccolo dongle di Xiaomi è chiaramente in versione asiatica — è possibile ordinarlo soltanto spedito dalla Cina —, anche perché non ci sono state presentazioni ufficiali sulla scena global, tuttavia in fase di ordine AliExpress permette di selezionare il modello con alimentatore EU. Il prezzo richiesto è pari a 67,22 euro e, come detto, il prodotto viene spedito anche nel nostro Paese. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Xiaomi TV Stick 4K a 67,22 euro su AliExpress

Xiaomi TV Stick 4K: recap

Per maggiori dettagli su Xiaomi TV Stick 4K — che si trova a rivaleggiare con la nuova Fire TV Stick 4K Max di Amazon (ecco la nostra recensione) e presto potrebbe scontrarsi con una nuova Chromecast con Google TV — vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata, in questa sede facciamo un breve riassunto della sua scheda tecnica:

processore quad-core Cortex-A35 e GPU Mali-G31 MP2

2 GB di RAM e 8 GB di spazio d’archiviazione interno

connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band (2.4 GHz e 5 GHz), HDMI, microUSB

supporto alla risoluzione massima 4K a 60 fps

Android TV 11

supporto AV1

dimensioni di 106,8 mm di lunghezza, 29,4 mm di larghezza e 15,4 mm di spessore

peso di 42,8 grammi.

Potrebbe interessarti anche: Rendere Smart la TV: Xiaomi Mi TV Stick vs Amazon Fire TV Stick vs Chromecast