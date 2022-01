L’ultimo aggiornamento software della OxygenOS 12 (C.44) ha portato una lunghissima lista di ottimizzazioni, nuove funzioni ufficiali e le patch di sicurezza di gennaio su OnePlus 9 Pro e OnePlus 9, ma, per la gioia di tanti utenti, ha altresì fatto risbocciare l’amore con la GCam.

Per chi si fosse perso le “puntate precedenti”, è sufficiente sapere che OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione) avevano iniziato a ricevere il major update alla OxygenOS 12 con base Android 12 lo scorso mese di dicembre.

In mezzo a tante gradite novità, tuttavia, OnePlus aveva anche portato non pochi bug sui propri smartphone e soprattutto, per quello che ci interessa in questa sede, aveva bloccato una funzione fondamentale per quanti avessero scelto la GCam come propria app predefinita per la foto e video: aveva negato ai porting della Google Fotocamera l’accesso alle fotocamere secondarie degli smartphone. Alla luce di questa limitazione, agli utenti di OnePlus 9 e 9 Pro veniva dunque impedito di sfruttare la fotocamera ultragrandangolare e il teleobiettivo con la GCam.

Gli utenti non avevano tardato a lamentarsi con il produttore per questa restrizione, tanto che a stretto giro di posta OnePlus ne aveva promesso la rimozione con un successivo aggiornamento della OxygenOS 12. Ebbene, sebbene in quella sede non si fosse parlato di tempistiche, il produttore cinese è stato di parola: già con l’aggiornamento alla OxygenOS 12 versione C.44 di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, le fotocamere di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono tornate pienamente sfruttabili anche con la GCam. Ecco alcuni screenshot che lo dimostrano.

Per la verità gli screenshot provengono da un OnePlus 9 Pro, ma non vi è motivo di dubitare che il problema sia stato risolto anche sul modello OnePlus 9. Possedete uno di questi smartphone? A questo link potete trovare i porting migliori.

