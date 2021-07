OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono senza dubbio due dei migliori smartphone tra quelli lanciati nel corso del 2021 e il produttore cinese si è dedicato molto al loro comparto fotografico, tanto che erano in molti a sperare che i suoi due nuovi device potessero finalmente competere ad armi pari con le ammiraglie di Samsung e Apple.

La collaborazione con un brand popolare nel mondo della fotografia come Hasselblad ha consentito a OnePlus di alzare l’asticella ma tanti utenti non sono ancora soddisfatti degli scatti che questi due smartphone sono in grado di garantire.

Probabilmente i problemi principali sono a livello software e non hardware e, pertanto, un aiuto potrebbe essere fornito da una buona applicazione come GCam, ossia quello che è probabilmente il migliore porting di Google Fotocamera e che può essere installata anche sui due nuovi smartphone di OnePlus per provare ad esaltare le potenzialità del loro comparto fotografico.

Come installare GCam su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

Questa è la procedura da seguire per installare l’app GCam su uno dei due nuovi smartphone del produttore cinese:

da OnePlus 9 o 9 Pro cliccare su questo link per scaricare la versione 8.1.101 di GCam una volta concluso il download, aprire l’app File Manager andare alla cartella dei download toccare il file che è stato appena scaricato toccare Continua quando viene richiesto dal sistema toccare Installa aprire il cassetto delle app e toccare l’icona GCam per aprire l’app

Dopo aver aperto GCam per la prima volta sarà possibile iniziare a scattare foto anche se gli utenti avranno la possibilità di personalizzare varie opzioni e attivare modalità speciali, come quella relativa all’Astrofotografia.

Chi desidera registrare video, invece, dovrebbe continuare a usare l’app di OnePlus, in quanto GCam non è ottimizzata da questo specifico punto di vista e non può vantare tutte le funzionalità extra incluse nell’applicazione proprietaria.

