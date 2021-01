Si chiama ISOCELL HM3 ed è il nome del nuovo sensore da 108MP di Samsung, in grado di catturare immagini ben più nitide di tutti i suoi predecessori, con una rapidità ed una qualità non indifferenti. Non è il primo sensore con questa risoluzione presentato dall’azienda coreana, ma promette performance di gran lunga migliorate rispetto ai suoi fratelli più datati.

Samsung svela ISOCELL HM3 con nitidezza e autofocus migliorati

Lo avevamo già nominato appena due mesi fa, parlando del prossimo Samsung Galaxy S21 e finalmente è stato svelato ufficialmente. Il sensore offre numerosi vantaggi sui suoi predecessori, tra cui la tecnologia Super PD Plus che riduce sensibilmente i tempi di messa a fuoco, oltre ad offrire una maggiore precisione. Anche il PDAF (Phase Detection AutoFocus) è stato migliorato, consentendo ad ISOCELL HM3 di catturare immagini più nitide con un incremento dell’accuratezza fino al 50% rispetto ai modelli precedenti.

Non mancano ritocchi ad altri aspetti del comparto fotografico, in particolare per quanto riguarda la fotografia in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla tecnologia Smart ISO Pro che sfrutta l’HDR in maniera migliorata e del tutto innovativa, al fine di ridurre gli eccessivi contrasti, specie in determinate condizioni, consentendo di catturare immagini più luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione, oltre ad evitare la sovraesposizione, condizione che si verifica spesso, se non quasi sempre, quando si scatta controluce o comunque rivolti direttamente verso una fonte luminosa. A differenza però della classica tecnologia HDR, che esegue due scatti consecutivi di cui il primo con ISO più alti ed il secondo con ISO più bassi per poi fonderli assieme in una sola foto, Smart ISO Pro esegue i due scatti a differenti ISO simultaneamente, così da ridurre al minimo gli artefatti che si vanno inevitabilmente a generare durante la fusione delle due immagini che, seppur scattate in tempi estremamente ravvicinati, possono presentare un inevitabile e sgradevole effetto mosso, effetto che va (quasi) del tutto a svanire grazie a questa tecnologia.

“ISOCELL HM3 è il culmine delle ultime tecnologie di sensori di Samsung che aiuteranno a offrire esperienze mobili premium agli utenti di dispositivi intelligenti di oggi” ha dichiarato Duckhyun Chang, vice presidente esecutivo del settore Samsung dedicato al mercato dei sensori ottici.

Non possiamo far altro che attendere di provare questo sensore, che quasi sicuramente sarà installato sui prossimi top di gamma sfornati da Samsung.

Potrebbe interessarti: Samsung al lavoro su un sensore da 600 megapixel