Xiaomi ha annunciato da qualche giorno la nuova versione della sua interfaccia proprietaria, MIUI 13. Questa non sarà dedicata solo al comparto smartphone, ma a gran parte dei prodotti facenti parte dell’ecosistema del colosso cinese. Xiaomi ha già rilasciato la MIUI 13 China Beta Build per alcuni dispositivi e, grazie ai colleghi di fonearena, abbiamo la possibilità di ammirarla su Xiaomi Mi 11X Pro (equivalente di Redmi K40 Pro+ in Cina).

Una delle novità che salta più all’occhio della nuova interfaccia è il rinnovato comparto dei widget e, i più attenti fra voi, avranno sicuramente notato una velata somiglianza con quelli di iOS. Ad ogni modo, scopiazzatura a parte, è innegabile come Xiaomi abbia un notevole margine di miglioramento grazie a questa nuova implementazione. Si può notare infatti dalle immagini in galleria come, nel widget dedicato alla batteria, l’interfaccia mostri la quantità di carica residua dei dispositivi collegati via Bluetooth. Un miglioramento che forse arriverà in futuro potrebbe prevedere l’indicazione della percentuale di carica residua.

Widget di conversazione

Xiaomi supporta i widget di conversazione che Google aveva introdotto con Android 12. Per attivarli l’utente deve cercare l’opzione Widget Android e in seguito abilitare Conversation Widget.

Mi Sans Font

MIUI 13 porta un nuovo font per i caratteri, il Mi Sans. Gli utenti avranno anche la possibilità di ridimensionare il nuovo carattere, funzione già presente da un paio d’anni sulle ROM cinesi, ma non ancora implementata per il momento su quelle globali.

Filigrana nei documenti

Questa funzione in realtà era da poco stata aggiunta all’app Galleria. Permette di inserire una filigrana nei documenti, purtroppo al momento non sono presenti molte possibilità di personalizzazione, l’utente infatti non può modificare lunghezza (massimo 14 caratteri), opacità, colore o dimensione del testo. Tutte funzioni che potrebbero essere introdotte in un secondo momento.

Protezione per la verifica del volto

Di questa funzione vi avevamo già parlato in un precedente articolo, tuttavia non è al momento presente nella ROM testata dai colleghi di fonearena.

Barra laterale

Xiaomi introduce nella sua interfaccia la sidebar, già utilizzata da diversi produttori concorrenti in passato, tuttavia nella sua versione MIUI, toccando un applicazione nella barra laterale questa si apre in una finestra flottante anziché a tutto schermo.

Statistiche della batteria

Una leggera modifica è stata introdotta all’interfaccia della gestione batteria, al posto della segnalazione della temperatura in gradi sono state ora inserite le diciture generiche Cool e Warm. Inoltre c’è una nuova funzione di ricarica ottimizzata per prevenire l’invecchiamento della batteria. Un piccolo cambiamento grafico anche per l’icona della batteria nella barra di stato che cambierà in base alla modalità scelta tra Risparmio batteria, Bilanciata o Prestazioni.

Protezione dalle frodi nelle telecomunicazioni

Questa funzione consente all’utente di navigare in sicurezza prevenendo i tentativi di phishing, inoltre si occupa di controllare automaticamente i link ricevuti tramite messaggi di testo e avverte in caso di possibili rischi.

Modalità sicura

MIUI 13 potenzia la modalità Secure Mode, qualora attivata consente l’installazione delle sole applicazioni che abbiano superato i test di sicurezza progettati da Xiaomi.

Family Guard

Questa funzione potrebbe rimanere un’esclusiva delle ROM cinesi, consente all’utente di controllare e gestire i dispositivi del proprio nucleo familiare. Dando la possibilità di localizzare gli smartphone e gestire le applicazioni su di esse scaricate, questa funzione richiede l’accesso non solo a informazioni sensibili (posizione, cronologia chiamate, messaggi) ma necessità dell’app Kite Guard sviluppata da Xiaomi per funzionare correttamente.

Centro avvisi MIUI

Xiaomi introduce un nuovo centro avvisi che ha lo scopo di avvisare l’utente in caso di calamità naturali. Oltre a notificare terremoti, alluvioni e altri disastri naturali è in grado, grazie all’integrazione con i dispositivi dell’ecosistema Mi Home, di avvisare in caso di fughe di gas o perdite di fumo. Queste funzionalità sembrano al momento riservate solo alla regione cinese, vedremo se verranno implementate in futuro anche in altri mercati.

Mi Smart Hub

Infine, è in fase di sviluppo interno una nuova funzionalità Mi Smart Hub, che offrirà agli utenti un’esperienza più connessa con i dispositivi domestici intelligenti. Sarà possibile infatti trovare i dispositivi nelle vicinanze e accedere a servizi musicali e multimediali, oltre ad avere la possibilità di accedere da remoto alle applicazioni presenti su altri device.

Al momento Xiaomi ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento a MIUI 13 solo per gli utenti iscritti al canale beta e per alcuni dispositivi supportati, tra cui Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro e Xiaomi Pad 5 Pro 5G e Mi 11. Il rilascio della versione stabile dovrebbe cominciare entro la fine di gennaio per i mercato cinese. Non ci resta che attendere la versione globale, presumibilmente entro il primo trimestre 2022, per vedere quante e quali funzionalità perderà la MIUI 13 fuori dalla Cina.