Acer ha annunciato quattro nuovi Chromebook educational alla conferenza BETT 2022, i quali condividono alcune somiglianze in termini di design e soddisfano gli standard di robustezza MIL-STD-810H, oltre a utilizzare plastica oceanica per alcuni elementi. A seguire le caratteristiche dei quattro nuovi esemplari.

Caratteristiche di Acer Chromebook 512

Acer Chromebook 512 offre un display da 12 pollici con un rapporto di aspetto 3:2 e risoluzione 1366×912 al quale può e essere aggiunto il supporto touch ed è trainato di un processore Intel Celeron N4500, N5100 oppure Intel Pentium Silver N6000.

Il notebook include fino a 8 GB di RAM LPDDR4x e 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione eMMC e integra una webcam HD e due microfoni per le videochiamate. Acer promette fino a 12 ore di durata della batteria.

Caratteristiche di Acer Chromebook 511 e 314

Acer Chromebook 511 è più tradizionale, con un display da 11,6 pollici dal tipico rapporto di aspetto 16:9 e risoluzione 1366×768 ed è trainato da una CPU Intel Celeron N4500 o N5100 abbinata a un massimo di 8 GB di LPDDR4x e 64 GB di spazio di archiviazione eMMC. Per il resto è praticamente uguale al modello Chromebook 512.

Acer Chromebook 314 mette a disposizione un più grande display Full HD 16:9 da 14 pollici anch’esso con supporto touch opzionale e trainato dai processori Intel Celeron N4500, Celeron N5100 o Pentium Silver N6000.

Il notebook offre fino a 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 128 GB di spazio di archiviazione eMMC e fino a 10 ore di autonomia. La webcam HD con due microfoni e la configurazione delle porte è la stessa dei laptop sopracitati, ossia due porte USB Type-C e due USB Type-A, oltre a un lettore di schede microSD.

Caratteristiche di Acer Chromebook Spin 311

Acer Chromebook Spin 311 è il modello più esclusivo della gamma annunciata al BETT 2022, in quanto è l’unico convertibile dotato di un touchscreen da 11,6 pollici che può ruotare di 360 gradi.

Tuttavia il notebook è anche unico all’interno, poiché è spinto da un processore MediaTek MT8183 con quattro core Cortex-A73 e quattro core Cortex-A53 e viene fornito con un massimo di 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di spazio di archiviazione eMMC.

La batteria offre fino a 15 ore di autonomia con una carica, mentre la webcam è HD con supporto HDR, abbinata a due microfoni. Sul fronte della connettività il dispositivo non va oltre una porta USB Type-C e due USB Type-A.

Disponibilità e prezzi di Acer Chromebook 512, 511, 314 e Spin 311

Tutti e quattro i Chromebook saranno disponibili in Italia a partire dal secondo trimestre dell’anno, con prezzi che partono da 329 euro per Chromebook 511, i prezzi di Chromebook 512 invece partiranno da 359 euro, per Chromebook 314 si parte da 369 euro mentre i prezzi di Chromebook Spin 311 andranno dai 339 euro in su.

