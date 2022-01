Giorno dopo giorno continuiamo ad avere la conferma che il team di sviluppatori di WhatsApp è al lavoro senza sosta sul miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma attraverso l’introduzione di nuove funzionalità che siano in grado di garantire agli utenti un’esperienza sempre più completa.

E così nelle scorse ore è emersa un’altra piccola novità a cui gli sviluppatori stanno lavorando, studiata per migliorare l’interfaccia nel momento in cui si effettua una chiamata vocale.

In particolare, la piccola modifica di cui stiamo parlando consiste nella possibilità di visualizzare lo sfondo della chat quando si effettua una chiamata vocale.

Ricordiamo che al momento WhatsApp non mostra lo sfondo della chat reale (che può essere personalizzato liberamente dagli utenti) ma soltanto quello predefinito.

C’è da tenere presente che tale modifica è ancora in fase di sviluppo e, pertanto, le cose potrebbero cambiare prima del suo rilascio (quindi in futuro lo sfondo della chiamata potrebbe riflettere quello della chat).

Pur essendo stata scoperta in una versione beta di WhatsApp per iOS, questa modifica probabilmente sarà introdotta anche in una prossima release beta dedicata ai dispositivi Android. Ad oggi, tuttavia, non vi sono indicazioni su quando questa modifica potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come provare le novità di WhatsApp

Se desiderate provare le varie versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google, avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può invece essere scaricata attraverso il seguente badge:

