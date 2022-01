Il 2021 della fascia media (e non solo) di Samsung è stato di livello altissimo, per questo motivo c’è già grande curiosità verso la generazione 2022, che avrà sicuramente un importante punto di riferimento in Samsung Galaxy A53 5G, proprio adesso protagonista di un leak di grossa portata comprensivo di immagini e specifiche tecniche dello smartphone.

Questo nuovo modello sarà chiamato a confermare — ed auspicabilmente migliorare — quanto di buono fatto coi vari Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy A52 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy A52s 5G e potrebbe avere le carte in regola per riuscirci.

Samsung Galaxy A53 5G: immagini e specifiche dal TENAA

Samsung Galaxy A53 5G era già stato oggetto di un precedente leak piuttosto corposo e più di recente ha conseguito la certificazione 3C, che ha confermato la presenza di un caricabatterie a 15 watt nella confezione di vendita dello smartphone.

Adesso, in vista del lancio,informazioni ben più succulente arrivano dalla certificazione del TENAA, che svela praticamente tutto l’essenziale del dispositivo (diagonale del display, batteria, tagli di memoria), lasciando poco o nulla all’immaginazione.

Dalla certificazione apprendiamo infatti che Samsung Galaxy A53 5G sarà dotato di un display — AMOLED, naturalmente — con una diagonale di 6,46 pollici, una risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e un foro in posizione centrale per far posto alla fotocamera anteriore.

I tasti power e per la regolazione del volume sono alloggiati sul fianco destro del dispositivo, mentre sul retro dello stesso trova posto una fotocamera posteriore quadrupla con annesso flash LED. A proposito delle fotocamere, allo stato attuale è dato sapere soltanto che quella posteriore principale avrà un sensore da 64 megapixel, mentre quella destinata ai selfie sarà da 12 megapixel, i dettagli tecnici delle restanti non sono ancora stati resi noti.

Per quanto riguarda la dotazione di memoria, il nuovo medio di gamma di Samsung metterà sul piatto ben 8 GB di RAM e opzioni da 128 GB e 256 GB per la memoria interna, che sarà in ogni caso espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB.

Samsung Galaxy A53 5G potrà contare su una batteria da 4.860 mAh che, a dispetto del caricabatterie più lento fornito in dotazione, supporterà la ricarica rapida fino a 25 watt.

Similmente ai modelli che lo hanno preceduto — dai quali peraltro non si discosta particolarmente sul piano del design —, anche il nuovo medio di gamma verrà proposto da Samsung nelle colorazioni White e Blue. Rimanendo sul fronte estetico, inoltre, Samsung Galaxy A53 5G presenterà dimensioni pari a 159,5 x 74,7 x 8,1 mm e un peso complessivo di 190 grammi.

Prima di lasciarvi alle immagini di Samsung Galaxy A53 5G, giova ricordare che lo smartphone potrà contare su una Mobile Platform Exynos 2100, dunque avrà prestazioni degne di un top di gamma dello scorso anno, e arriverà sul mercato con Android 12 e la One UI 4.0 out of the box (ecco la nostra prova completa su Samsung Galaxy S21 Ultra).

Vi piace il nuovo Samsung Galaxy A53 5G? Ditecelo nei commenti.

