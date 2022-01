Buone notizie per gli appassionati IKEA che sono alla costante ricerca di nuovi dispositivi smart home con cui rendere la propria casa sempre più “intelligente”: la nuova generazione di lampade della serie SYMFONISK è finalmente sbarcata anche nel nostro Paese.

Presentata ufficialmente lo scorso settembre, la nuova generazione di lampade della serie SYMFONISK è realizzata da IKEA in collaborazione con Sonos, partnership da cui in questi anni sono nati diversi prodotti molto apprezzati dagli utenti.

Le caratteristiche delle nuove lampade IKEA SYMFONISK

L’idea alla base di questi nuovi dispositivi non cambia: l’obiettivo di IKEA è quello di mettere a disposizione dei propri clienti un prodotto che sia allo stesso tempo una lampada dal design molto accattivante e un altoparlante che possa vantare la qualità audio che negli anni ha reso celebre Sonos.

I due nuovi modelli di IKEA SYMFONISK sono disponibili in varie combinazioni di bianco e nero (il produttore consente di scegliere sia il colore della base che quello del paralume) e vantano le medesime caratteristiche, come il supporto al sistema IKEA Home smart (qui trovate la relativa app per Android), la possibilità di configurazione attraverso l’applicazione di Sonos (qui trovate la relativa app per Android), la promessa di miglioramenti implementati attraverso aggiornamenti software, il supporto a Home Sound System Sonos e Apple AirPlay 2.

Per quanto riguarda i prezzi, infine, il modello con il paralume in vetro viene venduto a 169 euro mentre quello con il paralume in tessuto viene venduto a 159 euro.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alle pagine dedicate sul sito di IKEA:

Oltre che sul sito Web ufficiale di IKEA Italia, le nuove lampade possono essere acquistate anche nella maggior parte dei punti vendita della catena diffusi su tutto il territorio nazionale.

