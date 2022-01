Gli smartphone sono diventati ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, tanto da essere diventati uno degli strumenti più utilizzati per i propri acquisti. Non c’è prodotto, o quasi, che non possa essere acquistato con pochi tap dal proprio telefono, in qualunque momento della giornata.

Eneba.com, il marketplace dedicato ai gamer, è consapevole delle abitudini degli utenti e ha dedicato molte risorse all’ottimizzazione dello shopping mobile sul proprio sito. Ricordiate che stiamo parlando di uno dei principali attori nel mercato delle chiavi per videogiochi, abbonamenti per console e buoni regalo, con i prezzi più bassi e convenienti del mercato.

Acquisti da smartphone semplificati

Immaginate di essere seduti comodi sul divano, o in poltrona, davanti alla vostra PlayStation, intenti a navigare nel PSN Store alla ricerca di offerte o novità. Improvvisamente il gioco sui cui avevate messo gli occhi da tempo viene scontato grazie a un’offerta irripetibile ma il vostro credito non è sufficiente all’acquisto.

Niente paura, vi basterà prendere lo smartphone, andare su Eneba.com, acquistare una ricarica per PSN a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, così da mettere in atto un duplice risparmio. Potete consultare la pagina dedicata ai buoni regalo PSN.

Una volta completato il pagamento riceverete immediatamente, tramite e-mail, o nel vostro profilo Eneba, il codice da riscattare per ricaricare il vostro account e poter procedere al download del gioco tanto atteso.

E ste state giocando e improvvisamente volete un nuovo look per il vostro avatar su Fortnite, o valuta in gioco da spendere su Apex Legends, LOL o Rocket League? Niente paura, anche in questo caso vi basta prendere lo smartphone, andare su Eneba.com ed effettuare una ricarica rapida al vostro portafoglio, così da poter utilizzare le valute in gioco.

Se cercate una raccolta di oggetti di gioco per Fortnite date un’occhiata a questa pagina.

Molto di più con Eneba.com

Ovviamente Eneba.com non significa solo carte PSBN o skin per Fortnite. Sul marketplace infatti trovate i grandi classici, le ultime uscite e tutte le novità in preordine, disponibili per tutte le piattaforme. Qualunque titolo stiate cercando lo troverete su Eneba.com, a un prezzo ancora più conveniente.

Per ricevere ulteriori sconti sulle raccolte di giochi e per non perdervi nemmeno una promozione relativa a saldi e offerte potete iscrivervi alla newsletter. Tramite i social network inoltre avrete la possibilità di sfruttare le offerte lampo, solitamente attive per un paio d’ore, con una selezione che ruota ogni 30 minuti.

Non perdete tempo quindi, visitate Eneba.com, utilizzando il link sottostante, e fate il pieno dei vostri giochi preferiti.

Acquistate su Eneba.com

Informazione Pubblicitaria