Nonostante le grandi difficoltà e la perdita di grosse fette di mercato internazionale e cinese, Huawei sarebbe pronta a rilasciare la nuova serie Mate 50 per cercare di rimanere competitiva in un mercato che, specialmente negli ultimi due anni, è ultra competitivo. Come è ormai noto, la serie Mate 40 è stata lanciata nell’ottobre 2020 e la sua versione 5G non è certamente facile da trovare. Huawei cercherà di colmare questa lacuna lanciando la nuova serie Mate 50 in due versioni: una Snapdragon ma senza modem 5G e una con un Kirin 9000 al quale sarà aggiunto un modem 5G custom di Huawei stessa.

Secondo alcuni rumor, il nuovo modem dovrebbe utilizzare un processo produttivo a 14 nm, così da potersi svincolare dalle restrizioni statunitensi che tanto hanno penalizzato il gigante cinese. Come detto, proprio per effetto delle restrizioni, la versione con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 si limiterà ad offrire connettività 4G. In ogni caso, la nuova serie di flagship Huawei dovrebbe avere un aspetto simile a quella che l’ha preceduta, con il caratteristico modulo delle fotocamere rotondo. Alcuni rumor danno come ipotetico periodo di rilascio quello di febbraio, ma altri esperti del settore ritengono che questa sia una previsione troppo azzardata. Comunque sappiamo per certo, grazie alle parole del capo della sezione europea e canadese dell’azienda, che la nuova serie di smartphone sarà svelata nel corso del 2022.

Come è lecito aspettarsi, Harmony OS sarà il sistema operativo dei nuovi Mate 50 vista la grande importanza data al cosiddetto “ecosistema” da parte del colosso cinese, unica vera arma rimasta che le permette di distinguersi da altre realtà sul mercato. Il dirigente di Huawei citato in precedenza ha anche confermato che per l’europa la priorità continuerà ad essere riservata ai prodotti premium come la serie Mate, P e i foldable. È confermato poi anche l’impegno nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni per i chip 5G dato che l’azienda non avrebbe intenzione di abbandonare il mercato dei telefoni e che nel 2023 l’azienda tornerà a fare la “voce grossa” sul mercato globale.