Nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S10: supporto software da riferimento

Samsung continua a svolgere un lavoro eccellente in materia di aggiornamenti software e proprio in queste ore c’è un nuovo update da scaricare per i top di gamma di due (a breve tre) generazioni addietro: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e.

Dopo aver visto, nella giornata di ieri, Android 12 e la One UI 4 approdare su Samsung Galaxy A52 5G, completando così il giro degli ultimi medi di gamma del brand, scopriamo insieme cos’altro bolle in pentola.

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e non sono più sulla cresta dell’onda in termini di appetibilità, ma continuano a tenere il passo dei modelli più recenti in termini di supporto software, facendo addirittura meglio di flagship più nuovi dei brand concorrenti.

Tutti e tre i modelli si erano già aggiornati ad Android 12 e alla One UI prima della fine del 2021, ricevendo l’atteso major update anche in Italia più o meno una settimana fa. Ebbene, ora il produttore sudcoreano ha voluto completare l’opera: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e stanno ricevendo l’aggiornamento alla versione firmware G97xFXXUEGVA4, che implementa le ultimissime patch di sicurezza mensili, quelle di gennaio 2022. Accanto ai fix di numerose vulnerabilità, Samsung ha inserito anche bugfix e miglioramenti di stabilità vari.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e

Il roll out di questo nuovo update software risulta già in corso in Europa a partire dalla Germania. Se possedete uno di questi modelli potete eseguire un controllo manuale mediante il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.