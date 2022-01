Gli ultimi due anni sono stati indubbiamente rivoluzionari per le nostre vite e, tra didattica a distanza e smart working, si è reso sempre più necessario avere a portata di mano quanti più display possibili, nonché dispositivi capaci di collegarsi a internet, per continuare a fare ciò che prima facevamo in presenza.

Ottengono così nuova linfa i Tablet, mercato che fino al 2018-2019 si stava lentamente spegnendo tra assenza di novità e smartphone sempre più grandi. Spicca quindi fra questa neo-nata necessità il lancio del nuovo Samsung Galaxy Tab A8 avvenuto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, un tablet economico ma con le carte in regola per soddisfare le più svariate esigenze. Adesso, è persino in offerta col codice sconto sul sito ufficiale Samsung diventando ancora più allettante.

Samsung Galaxy Tab A8 in offerta sul Samsung Shop

Il tablet del colosso sudcoreano presenta un design curato e minimale, con un pannello frontale da 10,5 pollici con risoluzione di 1200 x 1920 pixel e un telaio robusto e resistente. Il processore Unisoc T618 è affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD, mentre la batteria da 7040 mAh garantisce tante ore di utilizzo lontano dalla presa di corrente. Lo spessore di appena 7 mm e un peso ben bilanciato lo rendono ideale per l’utilizzo casalingo, magari per guardare video o per le video chiamate, ma anche per chi ha necessità di un dispositivo da utilizzare fuori casa o in ufficio.

Grazie al codice sconto “FRIENDS2022” da inserire a carrello in fase di acquisto, otterrete uno sconto di circa il 25% ovvero:

