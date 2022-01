Volvo Cars ha annunciato di avere deciso di affidarsi alla terza generazione di Qualcomm Snapdragon Cockpit per la gestione del sistema infotainment dei suoi prossimi veicoli elettrici, inclusa l’attesa Polestar 3, che potrà contare anche su Android Automotive Operating System (AAOS).

Dal connubio tra la nuova soluzione di Qualcomm e il sistema operativo di infotainment di Google dovrebbe arrivare per gli utenti la garanzia di un’esperienza nel complesso più ricca di funzionalità e più piacevole.

Ricordiamo che Volvo Cars è una popolare casa automobilistica globale, con sede in Svezia, che negli ultimi anni ha compiuto importanti progressi nel settore dei veicoli elettrici, tanto che mira entro il 2030 a realizzare soltanto auto di questo tipo.

Tra i marchi di tale gruppo vi è anche Polestar, il cui ultimo modello Polestar 2 ha riscosso un importante successo e ciò ha acceso i riflettori sul prossimo veicolo dell’azienda, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Polestar 3.

Prime anticipazioni su Polestar 3

Stando a quanto è stato reso noto da Qualcomm nei giorni scorsi, la sua nuova piattaforma (quella che sarà usata su Polestar 3) è in grado di garantire agli utenti un sistema operativo di infotainment con prestazioni nel complesso 2,5 volte più veloci, con un rendering grafico tra 5 e 10 volte più veloce e un’elaborazione del segnale digitale audio 2,5 volte più veloce.

Tra i punti di forza di Polestar 3 vi sarà anche Android Automotive Operating System, soluzione che consentirà agli utenti di sfruttare le grandi potenzialità offerte da Google Assistant e dalla navigazione con Google Maps e di contare su nuove funzionalità che potranno essere introdotte attraverso aggiornamenti OTA.

Polestar 3 dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2022 negli Stati Uniti e potrebbe non arrivare in Europa, ove Volvo ha in programma in lancio di altri veicoli elettrici con la medesima soluzione per quanto riguarda il sistema di infotainment.

