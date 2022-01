In passato sono state sperimentate delle tecnologie di ricarica particolarmente rapide fino a 200 W, tuttavia non erano ancora pronte per l’uso commerciale per una serie di prerequisiti di sicurezza.

Oggi il noto informatore DigitalChatStation rivela che la velocità di ricarica fino a 200 W potrebbe presto essere commercializzata.

La ricarica rapida da 200 W potrebbe debuttare a breve grazie a Xiaomi e OPPO

Secondo il leaker Xiaomi e OPPO sono attualmente a un buon punto con la sperimentazione della tecnologia di ricarica rapida da 200W e sarebbero prossime a lanciarla sul mercato. I prossimi smartphone delle sopracitate aziende potrebbero quindi includere un adattatore di ricarica rapida da 200 W nella confezione o almeno come opzione di acquisto a parte.

La velocità di ricarica Hypercharge da 200 W mostrata in precedenza da Xiaomi con Mi 11 Pro ha provato che la soluzione è in grado di caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in meno di 8 minuti, di caricarla al 50% in solo 3 minuti e al 10% in appena 44 secondi.

Al momento non abbiamo alcuna conferma ufficiale su quando potremmo vedere questa tecnologia di ricarica da 200 W per uso commerciale, ma in passato un rapporto ha rivelato che Xiaomi potrebbe iniziare la produzione di massa entro il secondo trimestre di quest’anno.

OPPO ha già iniziato a produrre in serie la tecnologia di ricarica rapida cablata da 125 W e ora sta testando la tecnologia con batterie a doppia cella e implementando la tecnologia di ricarica intelligente con l’aiuto di chip di rilevamento della sicurezza della batteria, quindi anche OPPO potrebbe iniziare a breve la produzione di massa della soluzione da 200 W.

