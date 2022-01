Torniamo a occuparci di Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket, i nuovi smartphone di punta dell’offerta del colosso cinese che nelle prossime settimante sbarcheranno anche nel Vecchio Continente.

Ricordiamo che Huawei ha in programma il lancio della versione globale per domani ma nelle scorse ore la sua divisione tedesca ha annunciato su Twitter quando gli utenti europei potranno finalmente avere tutti i dettagli sui modelli commercializzati nel Vecchio Continente.

Huawei P50 Pro e P50 Pocket hanno una data di lancio in Europa

Ebbene, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket in Europa saranno lanciati mercoledì 26 gennaio, giorno in cui scopriremo se le anticipazioni sui loro prezzi elevati saranno effettivamente confermate (si vocifera di 1.200 euro per il primo e 1.600 euro per il secondo).

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Huawei P50 Pro troviamo un display OLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz e touch sampling rate a 300 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 40 megapixel, una lentre ultra grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel) e una batteria da 4.360 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W.

Huawei P50 Pocket vanta invece un processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, un display principale da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz e touch sampling rate a 300 Hz, un display esterno da 1,04 pollici (con risoluzione 340 x 340 pixel), una tripla fotocamera (con sensore primario da 40 megapixel, sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e terzo sensore da 32 megapixel) e una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40 W.

Nonostante il ban commerciale inflitto dal governo statunitense e tutte le conseguenti difficoltà, c’è da riconoscere a Huawei il merito di non aver smesso di combattere per confermarsi uno dei produttori mobile più importanti anche sui mercati occidentali.

