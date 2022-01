MediaWorld apre il fine settimana lanciando un nuovo volantino dedicato soprattutto a smartphone e tablet. L’iniziativa “Mobile Mania” è valida fino al 16 gennaio 2022 sia online sia nei punti vendita sparsi per l’Italia: andiamo a scoprire le offerte più interessanti tra le pagine.

Le migliori offerte MediaWorld del volantino “Mobile Mania” (6-16 gennaio 2022)

Il nuovo volantino MediaWorld propone tante offerte su smartphone e tablet Android, senza dimenticarsi altri prodotti tech come wearable, smart TV, notebook, PC e così via. La nota catena permette anche di sfruttare il pagamento a tasso zero in 20 rate a partire da 199 euro (TAN e TAEG 0%).

Ecco le migliori offerte su smartphone e tablet Android dell’iniziativa “Mobile Mania” MediaWorld:

Come detto queste erano solo alcune delle offerte MediaWorld del nuovo volantino. Se volete consultarle tutte o state cercando altre tipologie di prodotti potete sfogliare il volantino completo a questo indirizzo, oppure seguire il link qui in basso per acquistare online.

