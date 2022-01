L’italiana Domethics approfitta del CES 2022 per avviare la campagna Kickstarter che ha l’obiettivo di dare nuova vita a vecchi smartphone e tablet. Adriano è un prodotto che trasforma i dispositivi mobili datati in veri hub per il controllo dei dispositivi della smart home.

Adriano trasforma i vecchi smartphone in potenti Hub

Adriano ha lo scopo di trasformare i vecchi smartphone e tablet in potenti Gateway per la gestione della casa intelligente attraverso l’app dedicata, in un modo simile a dispositivi quali Google Nest Hub.

Il prodotto assomiglia a una docking station con batterie di back-up integrate, visto che quelle dei dispositivi che dovrebbe accogliere spesso saranno esaurite o quasi.

Adriano gestirà tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa compresi quelli per la sicurezza degli ambienti, dato che in caso di intrusione i sensori di movimento integrati attivano la videocamera del dispositivo connesso per consentire di monitorare l’abitazione.

Il dispositivo permette di risparmiare fino al 30% sulle bollette grazie alla gestione intelligente della climatizzazione e del consumo elettrico, inoltre è uno strumento di supporto agli assistenti domiciliari e a tutte le strutture che si occupano di assistenza agli utenti con disabilità e agli anziani.

Adriano può infatti raccogliere informazioni legate al benessere e alla salute dell’utente da indirizzare al medico di base o verso una centrale operativa specializzata, proteggendo la privacy e i dati sensibili attraverso la crittografia delle informazioni a livello dell’hardware nel momento stesso in cui vengono raccolti dai sensori.

La compatibilità con l’offerta iOT in commercio è assicurata dalla presenza di radio ZigBee, Z-wave, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi nel gateway.

Disponibilità e prezzi di Adriano

Adriano avrà un prezzo di 49 euro per i sostenitori “super early bird” e di 69 euro per gli “early bird”, i quali potranno risparmiare rispettivamente il 45% e il 23% sul prezzo di listino finale che sarà di 89 euro.

Sono previste tre opzioni che includono lo Starter Kit che costerà 43 euro, l’Health Kit che avrà un prezzo di 40 euro e il Van Life, pensato per la mobilità, seconde case e camper, che costerà 60 euro.

