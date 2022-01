Xiaomi annuncia la nuova campagna promozionale Winter Sale con tanti prodotti in sconto fino al 33%. Le nuove offerte di Xiaomi saranno valide a partire dalla mezzanotte del 6 gennaio e fino al prossimo 19 di gennaio tramite lo store ufficiale dell’azienda. A disposizione degli utenti ci saranno tanti sconti su smartphone ed altri prodotti dell’ecosistema di casa Xiaomi. Da notare anche alcune “flash sale” con sconti disponibili per un breve periodo di tempo su alcuni prodotti selezionati. Vediamo tutti i dettagli sulla nuova serie di offerte Winter Sale di Xiaomi.

Le offerte Winter Sale di Xiaomi

È tutto pronto per la partenza della nuova serie di offerte Winter Sale sullo store ufficiale di Xiaomi. Dal 6 gennaio, infatti, decine di prodotti dell’ecosistema dell’azienda saranno disponibili con sconti fino al 33%. Le occasioni per acquistare un prodotto a prezzo agevolato, quindi, non mancheranno di certo. Tra le promozioni troviamo diversi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO proposti in sconto oltre ai TV ai Xiaomi (su cui è possibile risparmiare fino a 200 euro) e tanti altri prodotti dell’azienda.

Di seguito vediamo una selezione delle offerte Winter Sale valide dal 6 gennaio:

La nuova campagna promozionale di Xiaomi comprende un gran numero di offerte (quelle indicate in precedenza, ripetiamo, sono solo una selezione dei prodotti in sconto). Le occasioni per acquistare un nuovo dispositivo dell’ecosistema Xiaomi a prezzo scontato non mancano di certo. Le promozioni Winter Sale di Xiaomi prenderanno il via il 6 gennaio e termineranno il successivo 19 gennaio. Per un quadro completo su tutti gli sconti disponibili potete dare un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione dello store ufficiale: Xiaomi Winter Sale. Ricordiamo, infine, che per tutti i prodotti disponibili sullo store Xiaomi è disponibile la spedizione gratuita per ordini il cui importo complessivo supera i 69 euro.