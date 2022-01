Tra circa un mese è previsto il debutto dei nuovi Samsung Galaxy S22. Gli smartphone arriveranno sul mercato nelle settimane successive la presentazione ufficiale in programma ad inizio febbraio. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, in queste ore emergono importanti conferme sui prezzi dei nuovi Samsung Galaxy S22 in Europa. L’insider @_snoopytech_ ha svelato i possibili prezzi di tutte le varianti della nuova famiglia di flagship di casa Samsung. Vediamo tutti i dettagli su queste nuove anticipazioni:

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: ecco i prezzi

Non è un mistero che la famiglia Samsung Galaxy S22 sarà composta da tre diversi smartphone. Samsung si prepara a portare sul mercato il Galaxy S22, il più grande Galaxy S22+ ed il vero e proprio flagship Galaxy S22 Ultra. Tutti e tre gli smartphone verranno proposti in due versioni, con differenti combinazioni di RAM e storage. Stando alle informazioni dell’insider, i prezzi europei della gamma Samsung Galaxy S22 andranno da 912 euro a 1554,50 euro (si tratta di prezzi indicati; il prezzo di listino effettivo verrà verosimilmente arrotondato verso l’alto con 912 euro che potrebbe diventare 919 euro ad esempio).

Partiamo dal Galaxy S22. Il più compatto dei nuovi flagship della casa coreana arriverà sul mercato europeo in due varianti, entrambe con 8 GB di memoria RAM. Il modello da 128 GB verrà proposto a 912 euro mentre quello da 256 GB arriverà sul mercato a 963,50 euro (circa 50 euro in più per raddoppiare lo storage quindi). Configurazioni simili ma prezzi sensibilmente più elevati per il Galaxy S22+ che sarà disponibile nelle varianti 8/128 GB e 8/256 GB.

Per il taglio base dello smartphone serviranno 1.119 euro mentre per la versione da 256 GB sarà necessario mettere in conto una spesa di 1.170,50 euro. Anche in questo caso, quindi, il raddoppio della memoria interna comporta un costo extra di 50 euro circa. Se questi prezzi dovessero essere confermati, sia per S22 che per S22+ potrebbe esserci un ritocco verso l’alto del listino con almeno 40-50 euro in più rispetto a S21 e S21+ a parità di RAM e storage.

Galaxy S22 Series Prices (via first listings, don't expect them to be very accurate) S22

128/8 912.00 Euro

256/8 963.50 Euro S22+

128/8 1,119.00 Euro

256/8 1,170.50 Euro S22 Ultra

12/256 1.430.00 Euro

12/512 1.544.50 Euro#GalaxyS22

Render by @letsgodigitalNL pic.twitter.com/gY84Kxqpe5 — Snoopy (@_snoopytech_) January 4, 2022

Il Galaxy S22 Ultra sarà decisamente più costoso rispetto a S22 e S22+. Il flagship coreano arriverà sul mercato con 12 GB di memoria RAM e con 256 GB o 512 GB di storage. Non è prevista una variante da 128 GB di memoria interna e, per ora, non ci sono conferme in merito alle indiscrezioni relative ad una variante da 1 TB del nuovo S22 Ultra. Possibile, inoltre, la realizzazione di una versione da 16 GB di RAM che non viene citata nel leak sul listino prezzi.

Passiamo ai prezzi. Il modello “base” del nuovo flagship della casa coreana verrà proposto a 1.430 euro mentre la variante da 512 GB arriverà sul mercato con un prezzo di circa 1.544 euro. A parità di RAM e storage, il nuovo S22 Ultra potrebbe costare decisamente di più rispetto al suo predecessore S21 Ultra. L’aumento di prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro.

Per conferme ulteriori in merito al nuovo leak relativo alla Galaxy S22 sarà necessario attendere le prossime settimane. I nuovi top di gamma di casa Samsung, infatti, debutteranno ad inizio febbraio 2022 ed arriveranno sul mercato nelle settimane successive. Maggiori dettagli, quindi, potrebbero arrivare già nel corso di gennaio.