Dopo essere spuntato sul Samsung Shop tedesco, Samsung Galaxy S20 FE 4G in versione Snapdragon arriva in Italia iniziando a farsi vedere sia nel negozio ufficiale del produttore sia presso i primi rivenditori, come Amazon e Unieuro.

Samsung Galaxy S20 FE 4G Snapdragon arriva in Italia a 669 euro

Samsung Galaxy S20 FE è sbarcato in Italia lo scorso ottobre in due versioni: SM-G780F (Samsung Galaxy S20 FE 4G con SoC Exynos 990) e SM-G781B (Samsung Galaxy S20 FE 5G con SoC Qualcomm Snapdragon 865). Il produttore ha di recente deciso di lanciare in Europa una nuova versione, che potrebbe andare a sostituire completamente (o anche coesistere con) quella 4G distribuita inizialmente: stiamo parlando di SM-G780G, una variante che “unisce” le altre due, con Snapdragon 865 e connettività 4G.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G in versione Snapdragon è disponibile sia sul Samsung Shop italiano sia da Unieuro, anche se per il momento non risulta ancora acquistabile (il sito ufficiale dice “disponibile a breve”), ma anche su Amazon (già acquistabile ma senza una data di spedizione): qualora ve lo stiate chiedendo, lo smartphone viene venduto a un prezzo di listino di 669 euro, lo stesso del modello “vecchio” al lancio, nelle colorazioni Cloud Navy, Cloud Mint, Cloud White, Cloud Orange e Cloud Lavender.

In attesa dell’inizio della commercializzazione, che potrebbe iniziare in qualunque momento, vi lasciamo i link:

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy S20 FE 5G