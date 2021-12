Il nuovo OnePlus 10 Pro è ad un passo dal debutto. La presentazione ufficiale dello smartphone è in programma la prossima settimana anche se la nuova ondata della pandemia potrebbe cambiare le modalità scelte da OnePlus per il debutto del suo nuovo smartphone. Al momento, salvo ulteriori comunicazioni a riguardo, la data da segnare sul calendario resta quella del 4 gennaio 2022 con un possibile debutto in pubblico al CES 2022 (evento sempre più a rischio cancellazione).

In attesa di maggiori dettagli a riguardo, il nuovo OnePlus 10 Pro si mostra in rete nel suo primo benchmark GeekBench 5. Il benchmark in questione ci rivela alcuni dettagli sul progetto. Contestualmente, inizia a circolare su Twitter anche un primo video teaser ufficiale che conferma il design e la data di uscita del nuovo top di gamma di OnePlus. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli:

OnePlus 10 Pro si mostra in un nuovo benchmark

Il test eseguito con GeekBench 5 mostra il prototipo OnePlus NE2210, nome in codice dell’imminente OnePlus 10 Pro. Il benchmark è stato rivelato da un’immagine rilasciata dall’insider Mukul Sharma. Il punteggio ottenuto (976 in Single Core e 3469 in Multi Core) non è particolarmente indicativo in merito a quelle che saranno le reali performance dello smartphone.

L’unità testata, infatti, potrebbe avere una versione software non definitiva o aver attivato una modalità di risparmio energetico per ridurre la frequenza del SoC. I test reali in merito alle performance del nuovo top di gamma di OnePlus arriveranno, di certo, nelle prossime settimane, dopo il debutto dello smartphone. Nel frattempo, le informazioni rivelate da Sharma ci anticipano, o sarebbe meglio dire ci confermano, alcune caratteristiche del progetto.

Il nuovo OnePlus 10 Pro arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Lo smartphone di OnePlus, quindi, sarà uno dei primi dispositivi a poter contare sul nuovo SoC top di gamma di Qualcomm, già visto, ad esempio, sui nuovi Xiaomi 12 svelati nei giorni scorsi. Da notare che il nuovo SoC Qualcomm sarà supportato da 12 GB di memoria RAM. Lato software, invece, ci sarà, di serie, il nuovo Android 12.

Ricordiamo che buona parte della scheda tecnica del nuovo OnePlus 10 Pro è già stata anticipata dalle indiscrezioni delle ultime settimane. Sappiamo, ad esempio, che lo smartphone potrà contare su di un display AMOLED da 6.7 pollici di diagonale. Il pannello avrà risoluzione Quad HD+ e refresh rate da 120 Hz. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh, supportata da una ricarica super rapida da 80 W. Per quanto riguarda la memoria d’archiviazione è confermata la presenza di un taglio da 256 GB. Possibili anche tagli più piccoli (128 GB) e più grandi (512 GB o 1 TB).

Il comparto fotografico, invece, includerà tre camere posteriori con OnePlus che continuerà la sua partnership con Hasselblad. Il sensore principale sarà da 48 Megapixel mentre il sensore ultra-grandangolare sarà da 50 Megapixel. A completare la configurazione dei tre sensori, racchiusi in un particolare modulo di forma quadrata in risalto rispetto alla scocca posteriore, ci sarà un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom 3.3x.

Primo teaser e possibile data di uscita del nuovo OnePlus 10 Pro

Oltre al primo benchmark, in queste ore, il nuovo OnePlus 10 Pro è protagonista in rete anche di un primo video teaser, rilasciato in Cina e rapidamente arrivato anche su Twitter. Il teaser in questione rivela alcuni elementi di design del nuovo smartphone, confermando il caratteristico modulo delle fotocamere posteriori e due delle colorazioni che caratterizzeranno la gamma dello smartphone. Secondo quanto riportato nel teaser, inoltre, le vendite del nuovo OnePlus 10 Pro prenderanno il via il prossimo 11 gennaio.