Quando si parla di dispositivi pieghevoli probabilmente è Samsung la prima azienda a venire in mente ma anche altri produttori si sono già cimentati in questo settore e tra essi vi è pure Xiaomi, che potrebbe essere vicina al lancio di un nuovo interessante modello.

Nelle scorse ore, infatti, sono emersi alcuni dettagli che potrebbero anticiparci le possibili caratteristiche del presunto successore di Xiaomi Mi MIX Fold, device che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Xiaomi Mi MIX Fold 2.

Un nuovo smartphone pieghevole per Xiaomi

Almeno ciò è quanto sembra suggerire l’apparizione nel database dell’USPTO (United States Patent and Trademark Office) di un inedito dispositivo pieghevole del colosso cinese, caratterizzato da un design che ricorda quello adottato da Samsung per la serie Samsung Galaxy Z Fold e, aspetto ancora più interessante, dalla presenza di un pennino stilo integrato (attaccato magneticamente alla parte laterale della scocca), grazie al quale tale device dovrebbe garantire agli utenti grandi potenzialità anche in ambito lavorativo.

Stando alle immagini, i pulsanti dedicati alla gestione del volume e all’accensione e allo spegnimento dello smartphone si trovano sul lato destro della cornice, lasciando spazio al pennino stilo sul bordo sinistro.

Sfortunatamente il database dell’USPTO non ci fornisce dettagli sulla dotazione hardware del nuovo dispositivo pieghevole di Xiaomi, che al momento non ha nemmeno confermato di avere in programma il lancio a breve di Xiaomi Mi MIX Fold 2.

Senza dubbio il colosso cinese, date le sue ambizioni di raggiungere la vetta della classifica dei produttori di smartphone, non può tralasciare il settore dei telefoni pieghevoli, soprattutto se si considera quanto l’attuale leader del mercato (ossia Samsung) stia spingendo proprio in tale direzione.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più, basta avere un po’ di pazienza.

* * * nell'immagine di copertina Xiaomi Mi MIX Fold

