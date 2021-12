Tra i top di gamma in arrivo nei primi mesi del 2022 ci sarà spazio anche per il nuovo OPPO Find X4 Pro. A differenza di Xiaomi, che ha già svelato il suo Xiaomi 12, per il momento OPPO non ha ancora ufficializzato il suo prossimo flagship. Il debutto dovrebbe avvenire, in ogni caso, entro il primo trimestre del prossimo anno. A confermarci l’imminente debutto dello smartphone, arrivano oggi nuovi render che ci svelano il design ed alcune specifiche del nuovo OPPO Find X4 Pro. Scopriamone i dettagli.

OPPO Find X4 Pro: nuovi render svelano il design del prossimo flagship di OPPO

I nuovi render diffusi da OnLeaks ci mostrano il nuovo OPPO Find X4 Pro in tutto il suo splendore. L’insider, sempre molto accurato e dettagliato con i suoi leak, ci mostra il nuovo top di gamma di OPPO in modo completo. Lo smartphone si presenta con un display caratterizzato da un foro per la camera frontale, posizionato nell’angolo in alto a sinistra del display. Nella parte posteriore, invece, il nuovo flagship di OPPO presenterà un nuovo design per il modulo delle fotocamere. Tale modulo continuerà ad essere in risalto e leggermente sporgente rispetto alla scocca.

Secondo le prime informazioni, il nuovo OPPO Find X4 Pro potrà contare su di un display OLED da 6.7 pollici. Il pannello presenterà risoluzione QHD+ e un refresh rate da 120 Hz. A gestire il funzionamento del nuovo smartphone troveremo lo Snapdragon 8 Gen 1, nuovo SoC top di gamma di Qualcomm destinato a diventare una presenza fissa per i flagship Android del 2022. Il SoC sarà abbinato a varie combinazioni di RAM e storage (probabilmente fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno).

Da segnalare che, almeno per il momento, non ci sono ancora molti dettagli sul comparto fotografico del nuovo Find X4 Pro. Da notare, però, che lo smartphone includerà la nuova NPU MariSilicon X, realizzata direttamente da OPPO e dedicata all’elaborazione delle immagini. Il nuovo chip potrebbe fare la differenza, garantendo un netto passo in avanti delle performance dello smartphone per quanto riguarda l’imaging. A completare la scheda tecnica del nuovo smartphone di OPPO troveremo Android 12 personalizzato con la Color OS.

I'm back from the Future with stunning 5K renders providing your very first look at which I assume will be released as the #Oppo Find X3 Pro successor and thus, likely marketed as #OppoFindX4Pro or #OppoFindX5Pro… #FutureSquad On behalf of @prepp_in -> https://t.co/l2VL350Uyn pic.twitter.com/yMTa1FGoYc — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2021

La “questione” del nome

C’è un ultimo dettaglio legato al nuovo OPPO Find X4 Pro. Lo smartphone, in realtà, potrebbe arrivare sul mercato con un nome commerciale differente. In particolare, il device potrebbe chiamarsi OPPO Find X5 Pro con OPPO che, come già fatto in passato da altri produttori cinesi, potrebbe “saltare” il 4 passando direttamente da Find X3 a Find X5. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il debutto della nuova gamma di smartphone di OPPO, infatti, è programmato per il primo trimestre del 2022.