Google Mobile Services, o più semplicemente GMS, è una suite di servizi essenziali che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti Android, comprendendo alcune delle applicazioni più importanti per potersi avere un’esperienza mobile che possa definirsi completa (come ad esempio Google Chrome, Google Maps e YouTube).

L’importanza che con il passare degli anni ha acquisito la suite Google Mobile Services è confermata dalle difficoltà per i produttori di smartphone di vendere modelli che non la includono e un esempio è quello di Huawei che, a causa del ban commerciale inflitto dagli Stati Uniti, ha dovuto creare una propria suite per sopperire all’impossibilità di utilizzo di quella del colosso di Mountain View.

Con Android 12 ci sono nuovi requisiti per i Google Mobile Services

Con Android 12 il team di Google ha deciso di alzare l’asticella anche per quanto riguarda le emergenze, con l’obiettivo di garantire agli utenti una serie di informazioni aggiuntive che potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza in caso di reazioni allergiche, disastri naturali e altro.

Così come viene reso noto da Mishaal Rahman su Twitter, stando ai requisiti di Google Mobile Services tutti i dispositivi con a bordo Android 12 devono avere una pagina integrata a livello di sistema e dedicata alla sicurezza e alla salute con le seguenti sezioni: informazioni mediche, contatti in caso di emergenza, SOS di emergenza, servizio di localizzazione di emergenza, allerte terremoti e allerte di emergenza wireless.

C’è da riconoscere che molte di queste funzionalità sono presenti in Android oramai da diversi anni (implementate direttamente da Google o dai vari produttori di dispositivi) ma è piacevole vederle ora considerate come un requisito obbligatorio per tutti i device basati su questo sistema operativo.

Sempre Rahman rende noto che un altro requisito di Google Mobile Services per Android 12 è un servizio di lettura dello schermo per gli utenti ipovedenti.

Tale servizio può essere ottenuto pre-caricando l’app Android Accessibility Suite che contiene la funzionalità TalkBack.