Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e tra le tante novità in arrivo ne troviamo anche una che riguarda le emoji.

In particolare si tratta di una piccola modifica, certamente meno attesa rispetto a quella delle reazioni ai messaggi, ma che probabilmente sarà accolta positivamente da tanti utenti.

Ad oggi, nel momento in cui inviano un cuore rosso, gli utenti visualizzano l’animazione di una pulsazione e pare che presto la stessa animazione verrà mostrata anche per le altre possibili colorazioni del cuore. Ecco un esempio:

Stando a quanto si apprende, tale animazione sarà visualizzata per tutte le emoji a forma di cuore, rendendo così più simpatico e piacevole alla vista questo contenuto.

Sebbene questa modifica allo stato attuale sia stata introdotta nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi iOS, presto dovrebbe arrivare anche in una beta dell’applicazione per Android (mentre è già disponibile per tutti gli utenti nei client Web e Desktop del servizio). Al momento non vi sono informazioni su quando tale animazione potrebbe essere implementata in una versione stabile dell’applicazione ma con grande probabilità bisognerà attendere il prossimo anno.

Come scaricare le versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare in anteprima le varie novità di WhatsApp grazie alle sue versioni beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare le varie versioni della popolare app di messaggistica può farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

