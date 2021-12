Si sa che nessuno è perfetto e questo vale anche per i produttori in campo tecnologico e per i dispositivi che essi commercializzano. Può capitare infatti che durante i processi di produzione possano presentarsi dei problemi, inizialmente nemmeno rilevati che si palesano poi con l’immissione sul mercato del dispositivo di turno.

Oggi vi riportiamo una presunta problematica esposta su Reddit da alcuni utenti, riguardante Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i cui display pare si rompano da soli.

Numerosi possessori di Pixel 6 e Pixel 6 Pro segnalano crepe spontanee sullo schermo

I rapporti risalgono a circa due mesi fa, quando diversi utenti si sono lamentati su Reddit e sul forum di supporto di Google, segnalando delle crepe a loro dire apparse spontaneamente sui display dei propri smartphone. La maggior parte delle segnalazioni riguarda la variante Pro, che ricordiamo avere uno schermo in vetro curvo, ma anche il fratello minore non sembra esente dallo stesso problema. Entrambi i telefoni però sono realizzati con Gorilla Glass Victus, sia anteriormente che posteriormente, che dovrebbe essere la tipologia di vetro per questo tipo di dispositivi più resistente sul mercato.

Come potete notare dalle immagini, la maggior parte dei difetti sembra svilupparsi dagli angoli del display, o comunque da uno dei lati, e l’eventuale utilizzo di una cover non sembra precluderne la comparsa.

È possibile che il display di uno smartphone si rompa da solo?

La risposta è ni. Teoricamente, ed è già successo in passato, potrebbero esserci stati problemi in fase di produzione che hanno portato alla diffusione di un lotto di dispositivi fallato. Chi vi scrive ha lavorato per diverso tempo in catene retail di elettronica di consumo, vedendone letteralmente di tutti i colori.

Tempo vi fu un problema simile con il Samsung J5, diversi utenti riportavano in negozio il dispositivo acquistato lamentando aloni sul display che ne pregiudicavano l’utilizzo. A prima vista i telefoni presentavano il classico danno da schiacciamento, con gran parte del display internamente danneggiato e intere porzioni non più funzionanti; in quel caso, dopo aver mandato direttamente in assistenza a Samsung svariati modelli, il produttore riconobbe il difetto riconducendolo ad un problema in fase di produzione di alcuni lotti e sostituendo in garanzia il prodotto ai clienti.

“Gli schermi non si rompono da soli” è stata la risposta di Google

Analizzando le immagini diffuse qualcosa non quadra. Vi è mai caduto uno smartphone a terra? Se la risposta è positiva allora saprete che raramente il telefono cade “di faccia”, di solito impatta prevalentemente in un angolo (la fortuna sarà anche cieca, ma la sfiga ci vede bene!). Guardando le fotografie condivise dagli utenti la prima idea che ci si fa, guardando il danno riportato, è che vi sia stato un forte impatto; se infatti guardate attentamente le scheggiature negli angoli sembrano le classiche restituite a seguito di una caduta, che ne evidenziano il punto di collisione.

Big G, inizialmente, ha risposto agli utenti che chiedevano la sostituzione coperta da garanzia che “Gli schermi non si rompono da soli”. Ad ogni modo il produttore sta ovviamente indagando sull’accaduto, in quanto non è possibile escludere a priori che si tratti effettivamente di un difetto di produzione circoscritto a un determinato lotto. Allo stesso modo però, non è da escludere che questo sia un disperato tentativo, da parte di utenti forse un po’ maldestri, di far passare un danno accidentale (e quindi non coperto da garanzia legale) come difetto dovuto al produttore con lo scopo di ottenere una riparazione o sostituzione gratuita.

Vi terremo aggiornati qualora vi fossero ulteriori sviluppi sulla vicenda.

