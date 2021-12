Xiaomi ha rilasciato un nuovo major update per la propria applicazione dedicata alla smart home, Xiaomi Home, introducendo un nuovo centro di controllo che permette di accedere in maniera molto più semplice ai dispositivi più importanti. Cambia quindi la pagina iniziale dell’applicazione, anche se l’utente può comunque scegliere di mantenere quella precedente, mentre a quanto pare non ci sono altre novità di spicco, se non il supporto a nuovi dispositivi.

Le novità di Xiaomi Home 7.0

Dopo aver installato l’aggiornamento l’applicazione mostrerà una serie di schermate che spiegano la novità introdotta con Xiaomi Home 7.0, chiamata Centro di controllo dell’intera casa. Come specifica chiaramente l’app è possibile testare la nuova interfaccia e nel caso non fosse di proprio gradimento abbandonarla per tornare a quella precedente.

Va comunque detto che la “vecchia” home non sparisce, ma viene semplicemente spostata a destra nella scheda “Dispositivo”. La nuova home include cinque sezioni, per accedere rapidamente ai dispositivi più importanti: Automazioni, Luci, Ambiente, Telecamere e Tende.

La vastità dell’ecosistema Xiaomi è tale che spesso ci si trova ad avere diverse decine di prodotti configurati e non è semplice trovare rapidamente quello desiderato. Con il nuovo Centro di controllo potremo vedere anche tutti gli aspirapolvere robot configurati, toccando la relativa icona nella parte alta della schermata. In questo modo si aprirà una tendina dal basso che permette di accedere a tutti i dispositivi connessi.

Subito sotto possiamo visualizzare le automazioni “manuali”, utili ad esempio per spegnere tutte le luci, seguite dalle schede delle luci. È presente un carosello con tutte le luci configurate e due diversi colori per capire se sono accese o spente e gestirle rapidamente. In alternativa è possibile entrare nel dettaglio per vedere le luci raggruppate per stanza, con i comandi per regolare l’intensità e due tasti per accendere o spegnere con un solo tocco tutte le luci di casa.

Appena sotto alla scheda delle luci troviamo i dati ambientali, con tutti i dispositivi in grado di raccogliere temperatura e umidità, oltre a indicazioni sulla qualità dell’aria. Più sotto invece la scheda con le telecamere collegate e quella per gestire le eventuali tende intelligenti, per avere tutto sotto controllo e poter intervenire in maniera semplice e intuitiva.

Nessuna novità epocale quindi, visto che il changelog si ferma qui, ma la nuova interfaccia sarà indubbiamente apprezzata da chi ha diverse decine di dispositivi e cerca un modo semplice per gestire quelli “interattivi”, lasciando separati sensori di movimento, pulsanti e altri sensori sui quali è meno prioritario avere informazioni.

Come aggiornare Xiaomi Home

Se avete già installato Xiaomi Home, ma anche se non lo avete ancora fatto, potete scaricare la nuova versione di Xiaomi Home dal Play Store utilizzando il badge sottostante. Se avete già installato una versione precedente i vostri dati non verranno sovrascritti per cui non perderete alcuna impostazione.