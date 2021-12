L’attesa serie premium Samsung Galaxy S22 potrebbe farsi attendere più del previsto: è quanto suggeriscono le ultime voci di corridoio circolate direttamente in Corea del Sud.

Negli ultimi giorni i rumor su Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra si stanno moltiplicando: dal design agli accessori, passando per nuovi render stampa. Proprio in data odierna erano circolate nuove indiscrezioni sull’apertura dei preordini e sulla data di uscita dei nuovi smartphone di riferimento di Samsung e adesso dalla patria del produttore sono arrivati nuovi dettagli su questo argomento.

Stando a quello che si legge, alcuni problemi non meglio specificati relativi ai fornitori avrebbero costretto Samsung a rinunciare alla presentazione in data 8 febbraio con conseguente lancio sul mercato il 18 febbraio: la prossima serie flagship del brand potrebbe ora arrivare sugli scaffali per la fine del mese di febbraio, se non addirittura per i primi giorni di marzo 2022.

Non sarebbe il primo rinvio per la serie Samsung Galaxy S22, che già per il mese di gennaio ha lasciato la scena al meno costoso ma altrettanto atteso Samsung Galaxy S21 FE. Questo secondo ritardo, però, non sarebbe semplicemente frutto di una scelta strategica della casa madre.

Come si intuisce facilmente, questa non è certo la situazione ideale per una serie che il prossimo anno sarà più che mai decisiva per Samsung. Il riferimento va soprattutto al modello di punta Samsung Galaxy S22 Ultra, che sarà chiamato anche a raccogliere la pesante eredità della serie Galaxy Note.

In ogni caso tutte queste indiscrezioni vanno prese per quello che sono: allo stato attuale Samsung non ha confermato (o smentito) alcuna delle voci sui Galaxy S22, pertanto non ci resta che aspettare e tenere gli occhi aperti.

