Un po’ a sorpresa la serie Samsung Galaxy S21 dell’anno scorso includeva una struttura in plastica per il modello base, ma sembra che Samsung utilizzerà un design in vetro per tutti i modelli della gamma Samsung Galaxy S22.

Tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S22 offrirebbero un design in vetro

Secondo il noto informatore Ice Universe tutte e tre le versioni di Samsung Galaxy S22 utilizzeranno il vetro sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del dispositivo.

La struttura in plastica di Samsung Galaxy S21 rendeva più leggero il dispositivo e ha sicuramente contribuito a farlo sembrare meno pregiato anche dal punto di vista del design rispetto agli atri due esponenti della serie.

Qualunque sia la motivazione che ha spinto Samsung a non fare discriminazioni, l’intera gamma Galaxy S22 sarà sullo stesso livello, almeno per quanto riguarda il design, il che è un’ottima notizia considerando che Samsung starebbe pianificando di rilasciare il modello base della gamma con un display molto più piccolo. Resta da scoprire se il retro in vetro della serie Galaxy S22 adotterà una finitura lucida oppure opaca.

Secondo recenti indiscrezioni Samsung rilascerà ancora più colori per Galaxy S22 e S22+, inoltre la nuova gamma di smartphone di punta potrebbe avere oltre 70 accessori ufficiali.

In copertina: Samsung Galaxy S21 Ultra

