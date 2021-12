Man mano che ci avviciniamo al momento della presentazione ufficiale dell’attesissima serie Samsung Galaxy S22, in programma per il mese di febbraio 2022, in Rete vanno ad aumentare le anticipazioni che ci permettono di scoprire quelle che saranno le principali caratteristiche dei suoi smartphone.

E così nelle scorse ore, grazie ad un rivenditore del Regno Unito, è emerso un elenco di quelli che dovrebbero essere alcuni degli accessori ufficiali pensati dal colosso coreano per la sua nuova serie di smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

In particolare, sul sito di BOX UK sono indicati oltre 70 accessori per i tre telefoni, a partire da un’ampia varietà di custodie (Clear Cover, Clear Standing Cover, Frame Cover, Leather Cover, Protective Standing Cover, Silicone Cover, Smart Clear View Cover, Smart LED View Cover, Gel Case), per un totale di 25 modelli per Samsung Galaxy S22, 23 modelli per la versione Plus e 19 modelli per quella Ultra.

Al momento per la maggior parte degli accessori pubblicati da BOX UK non ci sono immagini e tra i prodotti più interessanti vi è senza dubbio S Pen, che dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni (Green, Dark Red, White e Black), probabilmente le stesse con cui saranno commercializzati i nuovi smartphone.

Ecco Samsung Galaxy S22 Ultra in verde

Sempre nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe ha svelato quello che dovrebbe essere il codice colore della versione verde di Samsung Galaxy S22 Ultra (ossia #27423a) e, sulla base di tale indicazione, lo staff di Let’s Go Digital ha realizzato alcune immagini rendering che ci permettono di farci un’idea di quello che probabilmente sarà il suo aspetto.

Al momento non è chiaro se questa versione verde dello smartphone sarà limitata ad alcuni mercati o se, al contrario, sarà venduta a livello globale ma dovrebbe differire dalla colorazione verde di Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+: per questi ultimi due, infatti, il produttore dovrebbe puntare su una finitura lucida mentre il modello Ultra dovrebbe vantare una finitura opaca.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni, certi che l’attesa non sarà particolarmente lunga.