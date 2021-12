Samsung si prepara ad iniziare il 2022 con tante novità e, dopo il lancio del Galaxy S21 FE, è già tutto pronto per il debutto dei nuovi Samsung Galaxy S22. I flagship della casa coreana arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi con una gamma composta da tre varianti (S22, S22+ ed S22 Ultra). In attesa di maggiori dettagli ufficiali, in queste ore arrivano le prime conferme sulla data di avvio dei preordini e sulla data di uscita dei nuovi S22. Gli smartphone verranno presentati ufficialmente ad inizio febbraio per poi arrivare rapidamente sul mercato. Vediamo tutti i dettagli emersi online oggi:

Samsung Galaxy S22: uscita fissata a febbraio 2022

A rivelare la data di avvio dei preordini e sulla successiva data di disponibilità dei nuovi top di gamma di Samsung è l’insider Jon Prosser. Con un tweet, infatti, il leaker ha fornito, per primo, informazioni precise sulle date da segnare sul calendario per il lancio dei nuovi Galaxy S22. Secondo quanto riferito da Prosser, i nuovi top di gamma di casa Samsung saranno disponibili in pre-order a partire dal 9 febbraio 2022. Per ora non ci sono informazioni precise a riguardo ma è altamente probabile che, con il pre-order, Samsung metterà a disposizione diversi bonus per incentivare l’acquisto in anticipo rispetto all’uscita ufficiale.

La disponibilità effettiva dei nuovi Samsung Galaxy S22 nei negozi è, invece, programmata per il prossimo 25 febbraio 2022. Tale data potrebbe subire piccole variazioni in base al mercato di commercializzazione. In ogni caso, entro fine febbraio i nuovi S22 dovrebbero poter essere acquistabili senza sostanziali limitazioni. Da notare, inoltre, che Prosser ha sottolineato che, stando alle sue fonti, Samsung è alle prese con significativi problemi di approvvigionamento per i componenti dei nuovi S22. Nella fase iniziale di commercializzazione, quindi, è possibile ipotizzare una disponibilità limitata, almeno per alcuni varianti dei nuovi flagship.

Ricordiamo che le prime indiscrezioni sui prezzi ci confermano che i nuovi Samsung Galaxy S22 dovrebbero presentare un listino in linea con quello degli S21. Il lancio del nuovo S21 FE nel corso del mese di gennaio rappresenta, inoltre, un’ulteriore conferma in merito al prezzo del modello base di S22. Il nuovo smartphone di Samsung arriverà sul mercato europeo con un prezzo di listino intorno ai 700 euro. La gamma S22 dovrebbe partire da un livello più alto (almeno 100 euro in più) per evitare di entrare in concorrenza diretta con il nuovo S21 FE. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni.