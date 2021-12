I primi render di Samsung Galaxy S22 creati dal materiale stampa ufficiale del produttore sono appena trapelati e raffigurano Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Il colosso sudcoreano potrebbe inoltre aver iniziato ad anticipare il chip Exynos 2200 che alimenterà la sua prossima serie di smartphone punta in alcune regioni.

Ecco come potrebbero essere Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

I render trapelati ci offrono uno sguardo al retro di Samsung Galaxy S22+ e di Galaxy S22 Ultra. In contrasto con i render precedentemente emersi basati sulle specifiche del case, l’immagine seguente deriva dal materiale stampa ufficiale che Samsung sta preparando per la presentazione di febbraio.

A giudicare dall’immagine i due dispositivi sembrano piuttosto eleganti nel design, ma quello di Samsung Galaxy S22+ appare più familiare, poiché si ispira a Samsung Galaxy S21+.

Il render offre inoltre un primo sguardo al colore Rose Gold per Galaxy S22 Ultra che sembra estendersi al pannello posteriore, alla cornice e agli anelli delle fotocamere. Sulla base del poster trapelato, i colleghi di LetsGoDigital hanno creato dei render che mostrano il dispositivo per intero nel nuovo colore, dove si vede anche il vano per riporre la S Pen.

Samsung sembra anticipare Galaxy S22 nel nuovo video Exynos

Samsung ha pubblicato una breve video promozionale la cui trama ruota attorno a un ragazzo che vende la sua console di gioco per una buona causa e viene ricompensato con uno smartphone in grado di eseguire giochi a livello di console.

Alla fine appare un chipset Exynos 5G e sebbene il video non menzioni esplicitamente l’Exynos 2200, è probabile che l’azienda si riferisca a quest’ultimo e quindi alla prossima gamma Samsung Galaxy S22.