Di solito, quando si esegue il flash di una custom ROM, ci si trova poi a dover eseguire il flash delle app di Google o di un pacchetto GApps. Questo perché, molto spesso, una ROM personalizzata può essere ridotta all’osso e senza la presenza delle app basiche per l’utilizzo del telefono. E sesi volesse uscire dall’ecosistema di Big G o semplicemente il telefono non supporta i GMS? Da un membro di XDA arriva una comodissima soluzione.

Un sito per trovare facilmente alternative alle Google Apps

Per sostituire i servizi offerti da Google esistono le app FOSS (Free and Open Source). Si tratta di un insieme di app gratuite e open-source. Queste possono essere usate in sostituzione delle app basiche di Google come Google Telefono, Google Messaggi, YouTube, etc., ma come trovarle in maniera immediata senza navigare per ore?

Un.pixel-fy, noto anche come Fossapps, è un sito creato da wacko1805, un membro di XDA. Questo ti consente di scegliere quali app FOSS si vogliono installare e successivamente creare un file ZIP flashabile. Le app, suddivise per categorie, sono davvero tante. È possibile trovare, ad esempio, Koler, Emerald Dialer e Simple Dialer per telefonare, Fenix, Styx e DuckDuckGo per navigare, F-Droid e Aurora come store alternativi, NewPipe e Vanced per YouTube, ecc.

Per funzionare, il servizio richiede Android 8.0 o superiore e Magisk 20 o superiore. Se il dispositivo soddisfa i requisiti, allora potete andare sul sito, scegliere ciò che più vi piace e, una volta selezionato, fare clic sul pulsante crea e scarica. Una volta fatto ciò, copiare il tutto sul telefono e installarlo.

Una soluzione davvero utile nel caso si volesse uscire dall’ecosistema Google, o semplicemente lo smartphone non supporta i GMS.

Lo proverete? Fatecelo sapere.

