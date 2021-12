Il rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 non è filato esattamente liscio – basti pensare a quanto accaduto con la serie OnePlus 9 e con i pieghevoli di Samsung – e a farne le spese è stato anche l’Amazon Appstore, che adesso ha ricevuto un aggiornamento finalmente risolutivo dei grattacapi riscontrati nelle settimane addietro. Per la verità il problema non è ancora rientrato del tutto.

Amazon Appstore e Android 12: problema risolto?

Risale al mese scorso la notizia del mancato funzionamento delle applicazioni scaricate dall’Appstore di Amazon successivamente all’installazione dell’ultima major release di Android. La causa del problema era stata individuata in una mancanza di compatibilità tra il sistema operativo e il DRM integrato da Amazon.

Nell’ultimo post pubblicato sul forum ufficiale di Amazon da un membro dello staff si parla proprio del rilascio di un aggiornamento di Amazon Appstore finalizzato a risolvere il malfunzionamento descritto. L’autore del post invita gli utenti ad aggiornare l’app scaricandola direttamente dal sito ufficiale.

Seguono poi alcuni suggerimenti da mettere in pratica dopo l’installazione, ovvero: uscire dall’Appstore ed effettuare nuovamente l’accesso; aggiornare tutte le applicazioni scaricate in precedenza dall’Amazon Appstore aprendolo, entrando nella sezione Le Mie App e poi passando al tab Aggiornamenti Applicazioni.

Non esattamente

Il post si conclude con un invito agli utenti a mettersi in contatto con il team di Amazon in caso di ulteriori problemi e le segnalazioni sono arrivate a stretto giro di posta: alcuni utenti del forum hanno già lamentato dei malfunzionamenti anche dopo aver installato l’ultima versione dell’Appstore. In particolare, a un paio di loro lo store non mostra correttamente l’elenco delle app scaricate, mentre un altro utente sembra riscontrare problemi di compatibilità provando ad aprire una singola app (TinyCam PRO).

Dopo aver espresso le scuse del colosso per i disagi causati, il portavoce di Amazon Troy Edwards ha riferito ai colleghi di The Verge che sono in corso contatti diretti con gli utenti per guidarli nella risoluzione del problema con l’Appstore.

Se utilizzate Amazon Appstore su Android 12, potete scaricarne la versione più recente a questo link. Raccontateci nei commenti la vostra esperienza.

