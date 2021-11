Il Google Play Store è la scelta più popolare quando si tratta di scaricare app Android, ma Amazon Appstore rappresenta una delle alternative più quotate in circolazione, soprattutto in ambito Windows 11.

Purtroppo sembra che le applicazioni scaricate dallo store di Amazon si rifiutino di funzionare sui dispositivi che eseguono Android 12.

Le app scaricate da Amazon Appstore non si avviano su Android 12

Da quanto emerge dal forum di supporto di Amazon alcuni utenti si lamentano del fatto che la maggior parte, se non tutte, le app scaricate dallo store del colosso dell’e-commerce non si avviano sui loro dispositivi con Android 12. Alcuni utenti affermano anche che la loro libreria di app non viene visualizzata nemmeno sull’app Amazon AppStore.

Il problema sembra essere correlato al DRM di Amazon e si applica sia alle app gratuite che a quelle a pagamento.

Nonostante le versioni beta di Android 12 fossero disponibili per i test da mesi, le prime lamentele sono apparse poco più di un mese fa e ci sono ancora commenti datati fino a oggi, quindi sembra che Amazon stia trascurando questa situazione.