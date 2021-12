Huawei ha recentemente confermato che il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia diventerà ufficiale il 23 dicembre. Huawei P50 Pocket è praticamente dietro l’angolo e oggi sono apparsi i primi render che mostrano il design di questo imminente dispositivo.

Trapelano i primi render di Huawei P50 Pocket

Come si può vedere dalle immagini trapelate, Huawei P50 Pocket diventerà un diretto concorrente di Samsung Galaxy Z Flip3. Le immagini mostrano le diverse sezioni dell’interfaccia utente attraverso il piccolo display circolare sul retro del dispositivo.

Huawei P50 Pocket si piegherà verticalmente nascondendo la sua cerniera quando sarà chiuso e includerà due moduli circolari sul retro. Quello in alto ospiterà i sensori della fotocamera posteriore, mentre quello in basso racchiuderà il piccolo display secondario. Il dispositivo sembra essere realizzato in metallo e vetro, ma non è ancora possibile confermarlo.

Purtroppo non si è ancora visto il display principale di questo smartphone Huawei, ma probabilmente sarà piatto e includerà un foro per la fotocamera frontale.

Le specifiche di Huawei P50 Pocket non sono ancora emerse, ma offrirà quasi sicuramente specifiche di fascia alta. Una cosa certa per ora riguarda i servizi di Google che non saranno inclusi, quindi verranno preinstallati quelli di Huawei (HMS).

Il teaser di questo dispositivo è stato pubblicato tramite i canali social globali di Huawei, quindi dovrebbe essere lanciato a livello mondiale, tuttavia non ci aspettiamo che questo smartphone sia economico, visto che nessun dispositivo del genere sul mercato lo è, ma ci aspettiamo perlomeno che Huawei P50 Pocket costerà meno di Huawei Mate X2.

