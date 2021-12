Nelle ultime ore, il colosso cinese Huawei, ha confermato di aver fissato una conferenza per la presentazione del suo prossimo flagship phone. La data da segnare sul calendario è quella del 23 dicembre 2021, in cui ci si aspetta che Huawei sveli una nuova gamma di prodotti di alta qualità.

L’evento è fissato per le ore 08:30 CET (Central European Time) e tra i dispositivi che ci si aspetta di vedere ci sarà presumibilmente anche il nuovo pieghevole del brand cinese. Huawei ha infatti condiviso un teaser del suddetto dispositivo, di cui al momento non sappiamo molto.

Cosa aspettarci dal nuovo Huawei P50 Pocket

Come si evince dall’immagine poco sopra, il nuovo dispositivo pieghevole della casa cinese si chiamerà Huawei P50 Pocket, nome che ne richiama il design con cui verrà lanciato sul mercato. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che il design delle fotocamere posteriori richiamerà quello del P50 con doppio anello, questa volta però solo uno dovrebbe contenere il comparto fotografico, mentre il secondo alloggerà un display per le notifiche.

Verrà presentato anche Huawei Watch D

Nei giorni scorsi si sono susseguiti svariati leak circa il prossimo smartwatch di Huawei, diverse foto ci hanno permesso di ammirare non solo la confezione di vendita ma anche il design e alcune funzioni. Grazie alle immagini dell’interfaccia trapelate e alle solite indiscrezioni, siamo ormai quasi certi che il dispositivo in questione sarà equipaggiato con un sistema per la rilevazione della pressione sanguigna. È evidente come Huawei abbia intenzione di alzare l’asticella rispetto alla sua attuale linea di smartwatch.

Al momento dunque questo è quello che dovrebbe accadere il 23 dicembre, ma non è da escludere che Huawei abbia in serbo altre sorprese per la sua community di fan, magari presentando qualche dispositivo di cui ad ora non conosciamo nulla.