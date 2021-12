Dopo aver annunciato Android 12 all’inizio di quest’anno e, più recentemente, Android 12 L (del quale i Pixel hanno già una beta pubblica), Google ha annunciato anche la versione 12 (Go edition) per i dispositivi entry-level.

Android Go era stato lanciato nel 2017 e, da allora, ha ricevuto numerosi aggiornamenti che hanno portato diverse funzionalità in quei dispositivi entry-level caratterizzati da prezzi accessibili. Con la versione 12 (Go edition), Google mira a offrire un’esperienza più veloce, intelligente e rispettosa della privacy.

Velocità, durata batteria migliorata, intelligenza e privacy

Con questa nuova versione saranno ridotti i tempi di avvio delle varie app fino al 30% in modo da migliorare ulteriormente l’esperienza generale sui dispositivi di fascia bassa. Inoltre è stata creata l’API SplashScreen che consentirà agli sviluppatori di app di fornire un’esperienza costantemente fluida quando gli utenti avviano le loro app.

Anche la durata batteria sarà protagonista di miglioramenti con nuove funzionalità, come la possibilità di ibernare di app che non vengono utilizzate per lunghi periodi. Inoltre, le app ibernate, libereranno anche un po’ di memoria di archiviazione, comodo per quei dispositivi con bassa capacità di archiviazione. Presente anche una versione aggiornata di Files Go che consentirà di recuperare i file cancellati entro 30 giorni.

Google ha anche migliorato la schermata delle app recenti, includendo nuove opzioni per ascoltare le notizie e tradurre qualsiasi contenuto sullo schermo in una lingua diversa, rendendo Android 12 (Go edition) molto più intelligente.

Gli utenti avranno poi la possibilità di condividere app direttamente con dispositivi nelle vicinanze utilizzando Condivisione nelle vicinanze e Google Play. Questo permetterà loro di risparmiare dati ed eventuali costi aggiuntivi. Sarà inoltre possibile condividere il dispositivo con amici e parenti in maniera più semplificata, passando a un profilo ospite direttamente dalla schermata di blocco.

Android 12 (Go edition), come la sua versione principale, strizza l’occhio alla privacy. Ci sarà maggiore trasparenza sulle app che accedono ai nostri dati, e la possibilità di decidere a quante informazioni esse possono accedere. Presente anche una dashboard della privacy, che fornirà una panoramica delle app che accedono a particolari tipi di dati sensibili, come il microfono, e revocherà le autorizzazioni se necessario. Inoltre sono stati aggiunti gli indicatori di microfono e fotocamera nella barra di stato quando in uso.

Android 12 (Go edition) sarà disponibile sui nuovi dispositivi nel corso del prossimo anno, ma per ora non si hanno ulteriori dettagli sull’aggiornamento. Continuate a seguirci per restare aggiornati sull’argomento.