Dopo diverse anticipazioni emerse nelle ultime settimane, questa sera Android 12L è divenuto ufficiale con il rilascio della prima beta, installabile da subito nei Pixel supportati, da parte di Google, che ne dà notizia con un dettagliato comunicato stampa.

Novità Android 12L beta 1

La prima beta di Android 12L è un concentrato di miglioramenti generali, soprattutto per gli sviluppatori, e di novità specifiche verso i dispositivi pieghevoli, il multi-tasking e altri aspetti per i display grandi. Oltre al supporto ufficiale alle API di livello 32 e alle patch di sicurezza di dicembre 2021, Android 12L include svariati perfezionamenti all’interfaccia utente per i dispositivi con display grande, attraverso notifiche, impostazioni rapide, schermata di blocco, panoramica, schermata iniziale e altri aspetti ancora. Per esempio, nei display con risoluzione superiore a 600 dpi, l’area delle notifiche, la schermata di blocco e altre superfici di sistema utilizzano un nuovo layout a due colonne per sfruttarne l’intera area.

Il multitasking è anche più potente e intuitivo: Android 12L include una nuova barra delle applicazioni per i display di grandi dimensioni che consente agli utenti di passare istantaneamente alle applicazioni preferite al volo o di trascinare le applicazioni in modalità schermo diviso.

Ci sono anche diversi accorgimenti per la modalità di compatibilità con miglioramenti visivi e di stabilità per offrire una migliore esperienza per gli utenti e aiutare le applicazioni ad avere un aspetto migliore per impostazione predefinita.

Download Android 12L beta 1

Android 12L beta 1 può essere provato da subito attraverso l’emulatore per computer, il Lenovo Tab P12 Pro e, soprattutto, mediante i Google Pixel supportati, vale a dire dai 3 in poi; per scaricarlo e installarlo nei Pixel è sufficiente che il proprio smartphone faccia parte del programma beta di Android: se ne fa già parte arriverà entro breve una notifica di download tramite OTA, altrimenti è necessario prima iscriverlo da questa pagina.