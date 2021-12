Qualche giorno fa sono emersi i primi indizi su un nuovo layout ridisegnato durante l’invio di file multimediali in WhatsApp beta. Come anticipato le piccole modifiche introdotte potevano rappresentare solo l’inizio dello sviluppo della funzionalità e oggi scopriamo qualcosa in più grazie a nuovi dettagli.

Ecco le novita di WhatsApp beta 2.21.25.19 per Android

L’aggiornamento beta 2.21.25.19 di WhatsApp per Android conferma che prossimamente sarà possibile modificare i destinatari prima di inviare i propri media.

Anche se lo screenshot sopra è parziale, la sezione contiene l’elenco dei propri contatti e gruppi e appare quando si tocca il nome del destinatario dall’editor multimediale.

In questo modo quando si sta modificando un contenuto nell’editor sarà possibile selezionare più persone a cui inviare i media anche se ci si trova già in un’altra chat.

Questa funzionalità non è ancora disponibile per i beta tester perché attualmente è in una fase di sviluppo piuttosto embrionale, ma è probabile che verrà implementata più ampiamente a breve.

Come provare le versioni beta dell’app WhatsApp

Per testare in anteprima le nuove funzionalità in sperimentazione per WhatsApp è sufficiente registrarsi qui e successivamente aggiornare l’app tramite Google Play Store, oppure scaricare il relativo APK dell’ultima versione beta da APK Mirror e installarlo manualmente.

