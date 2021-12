Le offerte sullo smartphone di fascia alta di casa Oppo sono state sempre molto rare, fino al mese di novembre giusto qualche piccolo sconto che difficilmente convincevano di più rispetto al prezzo di listino. Nelle ultime settimane però le cose sono cambiate, in occasione del Black Friday, del Cyber Monday e delle festività natalizie Oppo Find X3 Pro ha visto dei ribassi interessanti. Il più ghiotto quello odierno dove scende finalmente sotto la soglia degli 800 Euro.

Si tratta di un’ottima occasione se stavate puntando ad uno smartphone Android top di gamma, alternativa all’altrettanto valido Galaxy S21 Ultra.

Meno di 800 euro per Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro è, come dicevamo, un top di gamma a tutti gli effetti. Lo smartphone è munito di un display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ (1440 x 3126 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificazione HDR10+ e luminosità massima di 1300 nit. Al suo interno non può che esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 888 con RAM di tipo LPDDR5 e memoria interna di tipo UFS 3.1 non espandibile, supporto alla reti 5G SA/NSA, batteria da 4500 mAh con sistema di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W, Android 11 con ColorOS 11.2 e un incredibile sistema fotografico posteriore con il singolare sensore microlens da 3 MP, ovvero a microscopio, per vedere le cose da un’altra prospettiva.

Oppo Find X3 Pro è disponibile ora da Unieuro a 779 Euro invece di 999 Euro, se però le scorte termineranno sappiate che il secondo miglior prezzo ce l’hanno MediaWorld e Amazon, entrambi a 799 Euro.

Acquista OPPO Find X3 Pro in offerta a 779 Euro su Unieuro

