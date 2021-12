Stando agli ultimi brevetti depositati, Samsung ha tutta l’intenzione di rivoluzionare il mondo degli smartwatch proponendo soluzioni inedite, sia per quanto riguarda il design che per le funzionalità a disposizione dell’utente. Le competenze dell’azienda in materia di display flessibili potranno trovare numerose applicazioni alla gamma Samsung Galaxy Watch nel corso del prossimo futuro. La documentazione del recente brevetto di Samsung Electronics, depositato lo scorso maggio presso la World Intellectual Property Office (WIPO) e reso noto questa settimana, rivela diversi dettagli sulle soluzioni future su cui sta lavorando l’azienda.

Per i Samsung Galaxy Watch del futuro, infatti, la casa coreana ha brevetto un particolare display quadrato con una corona laterale. Il display è ruotabile, lungo un asse centrale, permettendo all’utente di orientarlo nel modo più adatto alle proprie esigenze, adattandosi quindi alle differenti tipologie di utilizzo. Tra le caratteristiche di questo nuovo brevetto c’è la possibilità di estendere lo schermo, ampliandone la superfice utile per l’utente.

Al massimo della sua estensione, lo schermo è in grado di ospitare 24 icone, esattamente il doppio di quanto avviene nella modalità “standard” del display. Da notare che la possibilità di estendere il display permetterà a Samsung di introdurre anche il supporto alla S-Pen, da utilizzare per interagire con il display di un futuro Samsung Galaxy Watch. I campi di applicazione del display allungato potranno essere differenti e sarà l’applicazione utilizzata a dover sfruttare la maggior superfice a disposizione. La sola presenza di un display più grande, in ogni caso, dovrebbe consentire un utilizzo semplificato di applicazioni di messaggistica direttamente dallo smartwatch.

Lo smartwatch arrotolabile anticipato dal brevetto di Samsung presenta qualche altra chicca tecnologica che anticipa le possibili evoluzioni future della gamma Samsung Galaxy Watch. Tra le caratteristiche del progetto, infatti, c’è anche una fotocamera sotto al display, in grado di catturare foto e video in base alle esigenze dell’utente. È importante sottolineare, in ogni caso, che il nuovo brevetto presentato dall’azienda coreana è solo una preview di quanto potrebbe arrivare in futuro per la gamma di smartwatch dell’azienda.

Al momento, infatti, non c’è in cantiere un Samsung Galaxy Watch in grado di proporre tutte queste soluzioni, sia in termini di design che di funzionalità. Il brevetto ci conferma però che Samsung è al lavoro sulle evoluzioni della sua gamma di dispositivi indossabili e gli smartwatch con display flessibile del futuro potrebbero riservare un gran numero di sorprese.