Molti attendono le festività di fine anno, solitamente accompagnate da qualche giorno di riposo, per effettuare le pulizie di fine anno e iniziare il nuovo nel migliore dei modi. Ancora una volta la tecnologia è pronta a dare una mano con tante soluzioni pensate per rendere meno pesanti le pulizie, e per effettuare alcune operazioni senza che nessuno debba intervenire.

Se avete atteso gli ultimi giorni dell’anno per acquistare i nuovi aiutanti domestici non potete farvi scappare le offerte di Gshopper, noto store online che opera prevalentemente con magazzini europei, con i prezzi che includono l’IVA e le spese di trasporto, senza sorprese dovute ai dazi di importazione che invece vengono applicati per le merci provenienti dai magazzini asiatici.

Abbiamo dunque selezionato quattro prodotti, l’ultimo dei quali presentato come bonus, una particolare idea regalo o un aiutante in cucina, che sarà apprezzato in particolare dai buongustai.

Pulizie di casa smart con le offerte Gshopper

Si parte dunque da Uoni V980 Plus, un robot aspirapolvere decisamente completo, con una scheda tecnica che non teme confronto alcuno. Dotato di una forza di aspirazione elevata, ben 2.700 Pa, e di un sistema di navigazione LiDAR grazie alla torretta laser, è in grado di pulire tutta la casa in maniera accurata, anche se disposta su più piani.

Può infatti memorizzare una mappa multi piano e con la batteria da 5.200 mAh è in grado di lavorare per più di tre ore prima di dover ricorrere alla ricarica. E al termine delle pulizie non è nemmeno necessario svuotare il contenitore dello sporco, visto che l’aspiratore integrato nella base di ricarica si occuperà di raccoglierlo e convogliarlo in un apposito sacchetto da sostituire al massimo una volta al mese.

Potete acquistare Uoni V980 Plus su Gshopper a 329 euro invece di 429 euro utilizzando il coupon 4C23365863

Dove non arriva un robot aspirapolvere (dietro le porte, sotto alcuni mobili, negli angoli) ecco che vi torna utile un aspirapolvere cordless. Non è necessario spendere cifre folli per prodotti di brand famosi per ottenere qualcosa di molto valido. Su Gshopper ad esempio potete trovare Proscenic P10, con un motore in gradi di generare una forza aspirante di ben 22.000 Pa, schermo touch, quattro diverse modalità di aspirazione e una batteria rimovibile per la massima longevità.

E la spazzola motorizzata rende ancora più semplici le pulizie in tutta la casa. Lo trovate in promozione su Gshopper a soli 119 euro con il coupon 06B6860154, attualmente il miglior prezzo sul mercato.

Per pulire rapidamente qualche macchia di sugo o provocata da una bibita caduta a terra, ecco Deerma TB500, un mocio evoluto con serbatoio dell’acqua integrato. Niente secchio dunque, visto che vi basterà spruzzare l’acqua sul pavimento con l’apposita levetta, e pulire in men che non si dica, con una testina che ruota a 360 gradi per raggiungere anche i punti più difficili. Potete acquistarlo su Gshopper a soli 14 euro invece di 39,99 euro utilizzando il codice 3DCBFEFFBC.

Chiudiamo questa carrellata con il macinapepe elettrico Houhou, proveniente direttamente da Youpin, la grande piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, a conferma della qualità del prodotto. Dispone di cinque livelli di macinatura per pepe, sale e altre spezie, con un LED nel contenitore che mostra chiaramente il livello di prodotto residuo.

In questo modo avrete sempre il pepe macinato fresco, o il sale più particolare per dare quel tocco di gusto in più alle vostre ricette. Con una singola carica offre fino a 30 minuti di autonomia, sufficienti per diversi giorni anche alle migliori forchette. Potete acquistarlo su Gshopper a 19,99 euro invece di 35 euro con il codice E77A564DF7, ottimo anche come idea regalo.

Informazione Pubblicitaria